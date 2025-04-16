Це може статися у результаті виконання наказу Міністерства освіти і науки України щодо змін в організації здобуття освіти в умовах воєнного стану. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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На Херсонщині можуть закрити третину закладів освіти

Посадовець зазначив, що застосування з 1 вересня 2025 року вимог нового Порядку і умов здобуття загальної середньої освіти зумовлює закриття 64 з 174 освітніх закладів Херсонської області, які працюють.

Цей документ фактично унеможливлює здобуття загальної середньої освіти дітьми з прифронтових та тимчасово окупованих громад за дистанційною формою навчання. Ба більше, не дозволяє відновлювати навчання за партами для тих дітей, які проживають у безпечних громадах,

– наголошує Прокудін.

Він також зауважив, що мережа закладів загальної середньої освіти потребує оптимізації, однак треба забезпечити умови для навчання дітей з урахуванням безпекової ситуації та зберегти кадровий потенціал. І додав, що сподівається на конструктивні зміни, у межах яких позицію освітян та права дітей врахують.

У Міністерстві освіти і науки повідомили, чи закриватимуть гімназії та початкові школи в Україні.