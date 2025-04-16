Это может произойти в результате выполнения приказа Министерства образования и науки Украины относительно изменений в организации получения образования в условиях военного положения. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Смотрите также "Обучение до июля, каникулы в школах сократили": в сети распространяется фейк

На Херсонщине могут закрыть треть учебных заведений

Чиновник отметил, что применение с 1 сентября 2025 года требований нового Порядка и условий получения общего среднего образования приводит к закрытию 64 из 174 образовательных учреждений Херсонской области, которые работают.

Этот документ фактически делает невозможным получение общего среднего образования детьми из прифронтовых и временно оккупированных общин по дистанционной форме обучения. Более того, не позволяет восстанавливать обучение за партами для тех детей, проживающих в безопасных общинах,

– отмечает Прокудин.

Он также отметил, что сеть учреждений общего среднего образования требует оптимизации, однако надо обеспечить условия для обучения детей с учетом ситуации безопасности и сохранить кадровый потенциал. И добавил, что надеется на конструктивные изменения, в рамках которых позицию педагогов и права детей учтут.

В Министерстве образования и науки сообщили, будут ли закрывать гимназии и начальные школы в Украине.