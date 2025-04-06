Про це заявили у Міністерстві освіти і науки України, зазначає 24 Канал. До яких основних змін варто бути готовими учням та їхнім батькам, читайте далі.

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Що не змінює реформа

У МОН повідомили, що гімназії й початкові школи (1 – 9, 5 – 9, 1 – 4 класи) не закриватимуть. Проте реформа пропонує змінити тип окремих закладів освіти. Деякі з них стануть ліцеями (навчатимуть переважно старшокласників), інші – гімназіями та початковими школами, які збиратимуть дітей громади відповідного віку.

Початкова школа лишиться якнайближче до місця проживання дитини.

Також реформа не змінює норми щодо мінімальної та максимальної кількості учнів у 1 – 9 класах. Як і раніше, мінімальна кількість учнів – 5, максимальна – 24 у початковій школі та 30 – у базовій.

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Що змінить реформа

Учні зможуть самостійно обирати профіль навчання. У місцевості, де живе учень, заклад освіти має пропонувати різноманітні профілі, а не лише гуманітарні.

Для впровадження реформи потрібно змінити мережу закладів освіти. Старші учні мають вчитися у великих ліцеях: що більше учнів на паралелі, то більше груп можна створити для вибору профілів і предметів чи курсів. Тоді з'явиться можливість запропонувати вчителям у ліцеях повне навантаження, а також забезпечити викладання профільних предметів або курсів. Також ліцеї будуть оснащувати потрібним обладнанням,

– уточнюють у МОН.

У МОН додають, що найкращий варіант, якщо ліцеї будуть відокремленими, оскільки старшокласники потребують інших підходів, аніж молодші учні. Крім того, у них може бути інший спосіб організації навчання (наприклад, змінні групи замість класів, вивчення одного предмета в межах семестру за модульним принципом тощо).

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Де будуть вчитися діти, які не зможуть продовжити навчання у своїй школі

У МОН дають відповідь на це питання на двох прикладах.

Варіант 1: дитина вчиться в 1 – 9 класах школи, яка стане відокремленим ліцеєм (матиме тільки 10 – 12 класи). У такому разі учень зможе продовжити навчання в 1 – 9 класах в іншому закладі освіти своєї громади.

Варіант 2: дитина вчиться в 1 – 9 класах школи, яка буде гімназією (матиме тільки 1 – 9 класи). Тоді учень довчиться до 9 класу в цій школі, а продовжити навчання зможе в ліцеї своєї чи іншої громади, закладі професійної (професійно-технічної) або фахової передвищої освіти.

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Чи буде фінансування обладнання для ліцеїв

Наразі держава виділяє кошти на обладнання для лабораторій, майстерень. Цьогоріч для пілотних 10 класів виділили 500 мільйонів гривень. За ці гроші облаштують кабінети природничої, математичної та технологічної освітніх галузей.

Також нещодавно уряд виділив ще 500 мільйонів гривень на обладнання кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії та STEM-лабораторій закладів, які будуть ліцеями з 2027 року.

Торік 1,22 мільйона гривень субвенції спрямували на природничі кабінети, а цьогоріч 1,39 мільярда гривень – на кабінети природничої, математичної галузей, міжгалузевих та інтегрованих курсів. Частина цих обладнаних закладів стане ліцеями.