Про це інформує 24 Канал з посиланням на НУШ. Законопроєкт оприлюднили на сайті парламенту.

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Які зміни передбачає законопроєкт

Основні відмінності від попереднього законопроєкту такі:

відсутня норма про заборону початкової ланки у складі ліцею;

залишається норма про наповнюваність старшої школи, але відсутня щодо початкової.

Співавтор документа Роман Грищук зауважив, що законопроєкт 13120-1 відрізняється від попереднього нормою про кількість учнів у класі.

Залишиться норма тільки по старшій школі, приберемо про початкові. Тобто більш компромісний законопроєкт,

– уточнив він.

І додав: у проєкті "залишили основну норму, за яку ми будемо боротися. Це щодо старшої школи і по групах".

Народна обраниця Наталія Піпа уточнила, що відмінність двох законопроєктів – у двох нормах.

Норма, що початкова школа може бути в складі [ліцею – ред.], залишена. А також вилучена норма, що, якщо у ліцею немає наповнюваності три паралелі по 96 учнів, не буде державної субвенції,

– розповіла вона.

Нагадаємо, що до 2027 року планують створити мережу академічних та професійних ліцеїв, адже цього року і стартує реформа. Детально про те, чого очікувати від реформи, читайте тут.