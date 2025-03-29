Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на НУШ. Законопроект обнародовали на сайте парламента.

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Какие изменения предусматривает законопроект

Основные отличия от предыдущего законопроекта следующие:

отсутствует норма о запрете начального звена в составе лицея;

остается норма о наполняемости старшей школы, но отсутствует относительно начальной.

Соавтор документа Роман Грищук отметил, что законопроект 13120-1 отличается от предыдущего нормой о количестве учеников в классе.

Останется норма только по старшей школе, уберем о начальных. То есть более компромиссный законопроект,

– уточнил он.

И добавил: в проекте "оставили основную норму, за которую мы будем бороться. Это относительно старшей школы и по группам".

Народная избранница Наталья Пипа уточнила, что отличие двух законопроектов – в двух нормах.

Норма, что начальная школа может быть в составе [лицея – ред.], оставлена. А также изъята норма, что, если у лицея нет наполняемости три параллели по 96 учеников, не будет государственной субвенции,

– рассказала она.

Напомним, что до 2027 года планируют создать сеть академических и профессиональных лицеев, ведь в этом году и стартует реформа. Подробно о том, чего ожидать от реформы, читайте здесь.