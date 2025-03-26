Об этом сообщил в телеграмме вице-премьер-министр Михаил Федоров, отмечает 24 Канал. Он также анонсировал строительство и модернизацию до 2026 года еще более 1,5 тысячи образовательных пространств.

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Сколько образовательных пространств обновили в Украине

Чиновник отметил, что у многих украинцев государственные школы, профтехи и университеты ассоциируются со старыми советскими зданиями с красным полом, зелеными стенами, старыми лампами, отсутствием современной техники и качественных укрытий.

Человека формирует пространство, в котором он находится, поэтому только начали работать с обновленной командой МОН, сразу взялись за обновление образовательной инфраструктуры. За два года мы обновили 1 000+ пространств, это самые масштабные инфраструктурные изменения в системе образования за все время,

– сообщил вице-премьер.

В цифрах это:

200 подземных школ-укрытий, которые обеспечивают непрерывное обучение во время воздушных тревог.

200 современных мастерских в профтехах. Ученики приобретают практический опыт, который делает их конкурентоспособными на рынке труда.

100+ инновационных лабораторий – это пространство для экспериментов, научных исследований и работы с новейшими технологиями.

210 обновленных школьных пищеблоков.

963 ячейки "Защиты Украины", где формируют навыки, которые помогут защищать себя и свою страну.

Федоров при этом подчеркнул: учебное заведение должно быть современным, с новой техникой, которая соответствует вызовам времени, и безопасным укрытием.

До 2026 года построим и модернизируем более 1 500 образовательных пространств. Это не просто ремонт, а системная трансформация образования, которая обеспечит доступ к качественному и безопасному обучению,

– сообщил чиновник.

Ранее мы информировали, что министр Лисовой назвал приоритетные направления в украинском образовании.