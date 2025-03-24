Однако не все. Где каникулы этой весной уже начались и сколько продлятся, рассказывает 24 Канал.
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В школах Украины начались весенние каникулы
В рамках этого учебного года ученики могут отдыхать от учебы в разные даты. Решение о том, отправлять ли школьников на отдых от учебы и когда, принимают в учебных заведениях.
В основном школьники не будут учиться этой весной в течение последней недели марта.
Сегодня, 24 марта весенние каникулы начались в таких городах:
- Киев: ученики будут отдыхать до 30 марта включительно.
- Тернополь: большинство учеников будет отдыхать до 30 марта.
- Кропивницкий: в большинстве школ каникулы будут по 30 марта.
- Николаев: школьники не будут учиться до 30 марта.
- Одесса: ученики также будут иметь недельный отдых по 30 марта.
- Луцк: здесь каникулы в школах продлятся до 30 марта.
- Львов: в большинстве школ каникулы продлятся по 28 марта.
- Харьков: школы получили рекомендации: школы получили рекомендации отпустить учеников на каникулы до 30 марта.
- Ровно: в Ровно ученики также будут отдыхать до 30 марта.
- Черновцы: в учреждениях общего среднего образования Черновцов весенние каникулы предварительно продлятся по 30 марта.
- Полтаваполтава: ученики не будут учиться до 30 марта.
- Ужгород: ужгородские школьники будут отдыхать по 30 марта.
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В других городах даты весенних каникул в школах другие.
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