Однак не всі. Де канікули цієї весни вже розпочалися і доки триватимуть, розповідає 24 Канал.

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У школах України розпочалися весняні канікули

У межах цього навчального року учні можуть відпочивати від навчання у різні дати. Рішення про те, чи відправляти школярів на відпочинок від навчання і коли, ухвалюють у закладах освіти.

Здебільшого школярі не вчитимуться цієї весни протягом останнього тижня березня.

Сьогодні, 24 березня весняні канікули розпочалися у таких містах:

Київ: учні відпочиватимуть до 30 березня включно.

учні відпочиватимуть до 30 березня включно. Тернопіль: більшість учнів відпочиватиме до 30 березня.

більшість учнів відпочиватиме до 30 березня. Кропивницький : у більшості шкіл канікули будуть по 30 березня.

: у більшості шкіл канікули будуть по 30 березня. Миколаїв : школярі не вчитимуться до 30 березня.

: школярі не вчитимуться до 30 березня. Одеса : учні також матимуть тижневий відпочинок по 30 березня.

: учні також матимуть тижневий відпочинок по 30 березня. Луцьк : тут канікули у школах триватимуть до 30 березня.

: тут канікули у школах триватимуть до 30 березня. Львів : у більшості шкіл канікули триватимуть по 28 березня.

: у більшості шкіл канікули триватимуть по 28 березня. Харків : школи отримали рекомендації відпустити учнів на канікули до 30 березня.

: школи отримали рекомендації відпустити учнів на канікули до 30 березня. Рівне : у Рівному учні також відпочиватимуть до 30 березня.

: у Рівному учні також відпочиватимуть до 30 березня. Чернівці : у закладах загальної середньої освіти Чернівців весняні канікули попередньо триватимуть по 30 березня.

: у закладах загальної середньої освіти Чернівців весняні канікули попередньо триватимуть по 30 березня. Полтава : учні не вчитимуться до 30 березня.

: учні не вчитимуться до 30 березня. Ужгород: ужгородські школярі відпочиватимуть по 30 березня.

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В інших містах дати весняних канікул у школах інші.

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