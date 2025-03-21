Незабаром весняні канікули і нехай вони залишать приємні спогади та гарний настрій. А для цього їх слід спланувати та провести цікаву. А кілька ідей вам радить 24 Канал.
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Як цікаво провести канікули
День уже більший. Весняне сонечко тепле та ласкаве. Можна спрогнозувати погоду та запланувати цікавий час на канікули. Їх можна провести з класом, друзями, родиною чи наодинці з собою.
Звичайно, у вас можуть бути заплановані цікаві екскурсії чи мандрівки класом, що уже подарують гарний настрій та нові спогади. Але канікули можна спланувати і самостійно.
Пропонуємо вам кілька ідей, як цікаво та якісно провести час.
Що можна зробити у компанії друзів:
- Покататися на велосипеді. Це не тільки фізична, але й психологічна радість.
- Покататися на роликах. А якщо не умієте – саме час навчитися.
- Сходи в кіно – новий мультфільм чи фільм підніме настрій.
- Приготувати піцу та влаштувати вечір кіно чи посиденьки з друзями.
- Влаштувати весняний пікнік.
- Провести увесь день у парку – зробити весняну фотосесію, поспостерігати за птахами, погодувати голубів та білок. А ще пограти у фрисбі, м'яч, пострибати, побігати, пограти в рухливі ігри.
- Зустріти захід сонця зі смаколиками, можна у парку, а можна і у когось на балконі.
- Зняти з друзями кумедне відео.
- Зробити яскраві малюнки крейдою.
- Провести день у парку атракціонів – пострибати на батуті, покататися на колесі огляду, постріляти у тирі, спробувати свої сили на канатній дорозі.
- Побудувати курінь з гілок.
- Вивчити дворики та вулички свого району.
- Закопати "капсулу спогадів" чи скарб.
Корисні справи, що піднімуть вашу самооцінку
- Виготовити і повісити шпаківню. 1 квітня відзначається Міжнародний день птахів, і якщо до цього часу ви ще не встигли спорудити і повісити в парку шпаківню, то радимо якнайшвидше цим зайнятися. Її можна зробити з друзями, з братом чи сестрою або з батьком.
- Долучитися до волонтерського прибирання парків, берегів річок.
- Пожити кілька днів у селі або хоча б виїхати на територію, де нема тривог.
- Зроби генеральне прибирання у кімнаті – викинути старі, зламані, зіпсовані іграшки та одяг.
- Віддати непотрібні речі. Комусь вони стануть у пригоді, а у вашому просторі з'явиться місце для доброї енергії.
- Вивчити кілька досі вам невідомих українських слів. Почати використовувати.
- Зателефонувати тим, кого давно не бачили.
- Пересадити кімнатні рослини.
Нагадаємо, коли стартують весняні канікули у 2025 році.
Що можна зробити на одинці і для себе:
- З'їсти те чого раніше не куштували.
- Влаштувати танці перед дзеркалом.
- Прочитати цікаву книжку за день.
- Освоїти нове уміння, наприклад майструвати, ремонтувати чи готувати.
- Почати бігати вранці.
- Купити обновку – яскраву пару взуття чи кофтинку, чи просто аксесуар, який вас буде тішити.
- Зробити нову зачіску чи стрижку.
- Провести день без телефону.
- Зробити листівку своїми руками. Або намалювати картину. Нейронні зв'язки у мозку подякують.
Зробіть фото біля квітучих дерев / Freepik
Справи для родини:
- Виїхати всією сім’єю на велосипедах.
- Влаштувати вечір настільних ігор.
- Влаштувати пікнік.
- Організувати затишний вечір зі смаколиками та поділитися найяскравішими спогадами про зиму та планами на літо.
- Підготуватися до Великодня – підібрати святковий декор для кошика, столу та квартири, спробувати новий рецепт паски.
- Влаштуйте фотосесію на фоні розквітлих тюльпанів, гіацинтів, нарцисів, кульбаби, магнолій чи сакури.
- Посадити дерево чи квіти біля свого будинку.
- Сходити у ліс помилуватися первоцвітами.
Важливо! 24 Канал закликає не рвати первоцвіти, оскільки вони знаходяться під охороною держави! Помилуйтеся ними у природному середовищі.