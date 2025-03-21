Незабаром весняні канікули і нехай вони залишать приємні спогади та гарний настрій. А для цього їх слід спланувати та провести цікаву. А кілька ідей вам радить 24 Канал.

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Як цікаво провести канікули

День уже більший. Весняне сонечко тепле та ласкаве. Можна спрогнозувати погоду та запланувати цікавий час на канікули. Їх можна провести з класом, друзями, родиною чи наодинці з собою.

Звичайно, у вас можуть бути заплановані цікаві екскурсії чи мандрівки класом, що уже подарують гарний настрій та нові спогади. Але канікули можна спланувати і самостійно.

Пропонуємо вам кілька ідей, як цікаво та якісно провести час.

Що можна зробити у компанії друзів:

Покататися на велосипеді. Це не тільки фізична, але й психологічна радість.

Це не тільки фізична, але й психологічна радість. Покататися на роликах. А якщо не умієте – саме час навчитися.

А якщо не умієте – саме час навчитися. Сходи в кіно – новий мультфільм чи фільм підніме настрій.

– новий мультфільм чи фільм підніме настрій. Приготувати піцу та влаштувати вечір кіно чи посиденьки з друзями.

чи посиденьки з друзями. Влаштувати весняний пікнік.

Провести увесь день у парку – зробити весняну фотосесію, поспостерігати за птахами, погодувати голубів та білок. А ще пограти у фрисбі, м'яч, пострибати, побігати, пограти в рухливі ігри.

– зробити весняну фотосесію, поспостерігати за птахами, погодувати голубів та білок. А ще пограти у фрисбі, м'яч, пострибати, побігати, пограти в рухливі ігри. Зустріти захід сонця зі смаколиками, можна у парку, а можна і у когось на балконі.

зі смаколиками, можна у парку, а можна і у когось на балконі. Зняти з друзями кумедне відео .

з друзями кумедне . Зробити яскраві малюнки крейдою.

Провести день у парку атракціонів – пострибати на батуті, покататися на колесі огляду, постріляти у тирі, спробувати свої сили на канатній дорозі.

– пострибати на батуті, покататися на колесі огляду, постріляти у тирі, спробувати свої сили на канатній дорозі. Побудувати курінь з гілок.

з гілок. Вивчити дворики та вулички свого району.

Закопати "капсулу спогадів" чи скарб.

Корисні справи, що піднімуть вашу самооцінку

Виготовити і повісити шпаківню. 1 квітня відзначається Міжнародний день птахів, і якщо до цього часу ви ще не встигли спорудити і повісити в парку шпаківню, то радимо якнайшвидше цим зайнятися. Її можна зробити з друзями, з братом чи сестрою або з батьком. Долучитися до волонтерського прибирання парків, берегів річок. Пожити кілька днів у селі або хоча б виїхати на територію, де нема тривог. Зроби генеральне прибирання у кімнаті – викинути старі, зламані, зіпсовані іграшки та одяг. Віддати непотрібні речі. Комусь вони стануть у пригоді, а у вашому просторі з'явиться місце для доброї енергії. Вивчити кілька досі вам невідомих українських слів. Почати використовувати. Зателефонувати тим, кого давно не бачили. Пересадити кімнатні рослини.

Нагадаємо, коли стартують весняні канікули у 2025 році.

Що можна зробити на одинці і для себе:

З'їсти те чого раніше не куштували. Влаштувати танці перед дзеркалом. Прочитати цікаву книжку за день. Освоїти нове уміння, наприклад майструвати, ремонтувати чи готувати. Почати бігати вранці. Купити обновку – яскраву пару взуття чи кофтинку, чи просто аксесуар, який вас буде тішити. Зробити нову зачіску чи стрижку. Провести день без телефону. Зробити листівку своїми руками. Або намалювати картину. Нейронні зв'язки у мозку подякують.

Зробіть фото біля квітучих дерев / Freepik

Справи для родини:

Виїхати всією сім’єю на велосипедах.

Влаштувати вечір настільних ігор.

Влаштувати пікнік.

Організувати затишний вечір зі смаколиками та поділитися найяскравішими спогадами про зиму та планами на літо.

зі смаколиками та поділитися найяскравішими спогадами про зиму та планами на літо. Підготуватися до Великодня – підібрати святковий декор для кошика, столу та квартири, спробувати новий рецепт паски.

підібрати святковий декор для кошика, столу та квартири, спробувати новий рецепт паски. Влаштуйте фотосесію на фоні розквітлих тюльпанів, гіацинтів, нарцисів, кульбаби, магнолій чи сакури.

на фоні розквітлих тюльпанів, гіацинтів, нарцисів, кульбаби, магнолій чи сакури. Посадити дерево чи квіти біля свого будинку.

біля свого будинку. Сходити у ліс помилуватися первоцвітами.

Важливо! 24 Канал закликає не рвати первоцвіти, оскільки вони знаходяться під охороною держави! Помилуйтеся ними у природному середовищі.