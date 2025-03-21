Скоро весенние каникулы и пусть они оставят приятные воспоминания и хорошее настроение. А для этого их следует спланировать и провести интересно. А несколько идей вам советует 24 Канал.
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Как интересно провести каникулы
День уже больше. Весеннее солнышко теплое и ласковое. Можно спрогнозировать погоду и запланировать интересное время на каникулы. Их можно провести с классом, друзьями, семьей или наедине с собой.
Конечно, у вас могут быть запланированы интересные экскурсии или путешествия классом, что уже подарят хорошее настроение и новые воспоминания. Но каникулы можно спланировать и самостоятельно.
Предлагаем вам несколько идей, как интересно и качественно провести время.
Что можно сделать в компании друзей:
- Покататься на велосипеде. Это не только физическая, но и психологическая радость.
- Покататься на роликах. А если не умеете – самое время научиться.
- Сходи в кино – новый мультфильм или фильм поднимет настроение.
- Приготовить пиццу и устроить вечер кино или посиделки с друзьями.
- Устроить весенний пикник.
- Провести весь день в парке – сделать весеннюю фотосессию, понаблюдать за птицами, покормить голубей и белок. А еще поиграть во фрисби, мяч, попрыгать, побегать, поиграть в подвижные игры.
- Встретить закат с вкусностями, можно в парке, а можно и у кого-то на балконе.
- Снять с друзьями забавное видео.
- Сделать яркие рисунки мелом.
- Провести день в парке аттракционов – попрыгать на батуте, покататься на колесе обозрения, пострелять в тире, попробовать свои силы на канатной дороге.
- Построить шалаш из веток.
- Изучить дворики и улочки своего района.
- Закопать "капсулу воспоминаний" или сокровище.
Полезные дела, что поднимут вашу самооценку
- Изготовить и повесить скворечник. 1 апреля отмечается Международный день птиц, и если к этому времени вы еще не успели соорудить и повесить в парке скворечник, то советуем как можно быстрее этим заняться. Ее можно сделать с друзьями, с братом или сестрой или с отцом.
- Приобщиться к волонтерской уборке парков, берегов рек.
- Пожить несколько дней в деревне или хотя бы выехать на территорию, где нет тревог.
- Сделай генеральную уборку в комнате – выбросить старые, сломанные, испорченные игрушки и одежду.
- Отдать ненужные вещи. Кому-то они пригодятся, а в вашем пространстве появится место для доброй энергии.
- Выучить несколько до сих пор вам неизвестных украинских слов. Начать использовать.
- Позвонить тем, кого давно не видели.
- Пересадить комнатные растения.
Напомним, когда стартуют весенние каникулы в 2025 году.
Что можно сделать наедине и для себя:
- Съесть то, чего раньше не пробовали.
- Устроить танцы перед зеркалом.
- Прочитать интересную книгу за день.
- Освоить новое умение, например мастерить, ремонтировать или готовить.
- Начать бегать по утрам.
- Купить обновку – яркую пару обуви или кофточку, или просто аксессуар, который вас будет радовать.
- Сделать новую прическу или стрижку.
- Провести день без телефона.
- Сделать открыткув своими руками. Или нарисовать картину. Нейронные связи в мозге поблагодарят.
Сделайте фото возле цветущих деревьев / Freepik
Дела для семьи:
- Выехать всей семьей на велосипедах.
- Устроить вечер настольных игр.
- Устроить пикник.
- Организовать уютный вечер со вкусностями и поделиться самыми яркими воспоминаниями о зиме и планами на лето.
- Подготовиться к Пасхе – подобрать праздничный декор для корзины, стола и квартиры, попробовать новый рецепт кулича.
- Устройте фотосессию на фоне расцветших тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, одуванчиков, магнолий или сакуры.
- Посадить дерево или цветы возле своего дома.
- Сходить в лес полюбоваться первоцветами.
Важно! 24 Канал призывает не рвать первоцветы, поскольку они находятся под охраной государства! Полюбуйтесь ими в естественной среде.