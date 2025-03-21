Скоро весенние каникулы и пусть они оставят приятные воспоминания и хорошее настроение. А для этого их следует спланировать и провести интересно. А несколько идей вам советует 24 Канал.

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Как интересно провести каникулы

День уже больше. Весеннее солнышко теплое и ласковое. Можно спрогнозировать погоду и запланировать интересное время на каникулы. Их можно провести с классом, друзьями, семьей или наедине с собой.

Конечно, у вас могут быть запланированы интересные экскурсии или путешествия классом, что уже подарят хорошее настроение и новые воспоминания. Но каникулы можно спланировать и самостоятельно.

Предлагаем вам несколько идей, как интересно и качественно провести время.

Что можно сделать в компании друзей:

Покататься на велосипеде. Это не только физическая, но и психологическая радость.

Это не только физическая, но и психологическая радость. Покататься на роликах. А если не умеете – самое время научиться.

А если не умеете – самое время научиться. Сходи в кино – новый мультфильм или фильм поднимет настроение.

– новый мультфильм или фильм поднимет настроение. Приготовить пиццу и устроить вечер кино или посиделки с друзьями.

или посиделки с друзьями. Устроить весенний пикник.

Провести весь день в парке – сделать весеннюю фотосессию, понаблюдать за птицами, покормить голубей и белок. А еще поиграть во фрисби, мяч, попрыгать, побегать, поиграть в подвижные игры.

– сделать весеннюю фотосессию, понаблюдать за птицами, покормить голубей и белок. А еще поиграть во фрисби, мяч, попрыгать, побегать, поиграть в подвижные игры. Встретить закат с вкусностями, можно в парке, а можно и у кого-то на балконе.

с вкусностями, можно в парке, а можно и у кого-то на балконе. Снять с друзьями забавное видео .

с друзьями забавное . Сделать яркие рисунки мелом.

Провести день в парке аттракционов – попрыгать на батуте, покататься на колесе обозрения, пострелять в тире, попробовать свои силы на канатной дороге.

– попрыгать на батуте, покататься на колесе обозрения, пострелять в тире, попробовать свои силы на канатной дороге. Построить шалаш из веток.

из веток. Изучить дворики и улочки своего района.

Закопать "капсулу воспоминаний" или сокровище.

Полезные дела, что поднимут вашу самооценку

Изготовить и повесить скворечник. 1 апреля отмечается Международный день птиц, и если к этому времени вы еще не успели соорудить и повесить в парке скворечник, то советуем как можно быстрее этим заняться. Ее можно сделать с друзьями, с братом или сестрой или с отцом. Приобщиться к волонтерской уборке парков, берегов рек. Пожить несколько дней в деревне или хотя бы выехать на территорию, где нет тревог. Сделай генеральную уборку в комнате – выбросить старые, сломанные, испорченные игрушки и одежду. Отдать ненужные вещи. Кому-то они пригодятся, а в вашем пространстве появится место для доброй энергии. Выучить несколько до сих пор вам неизвестных украинских слов. Начать использовать. Позвонить тем, кого давно не видели. Пересадить комнатные растения.

Напомним, когда стартуют весенние каникулы в 2025 году.

Что можно сделать наедине и для себя:

Съесть то, чего раньше не пробовали. Устроить танцы перед зеркалом. Прочитать интересную книгу за день. Освоить новое умение, например мастерить, ремонтировать или готовить. Начать бегать по утрам. Купить обновку – яркую пару обуви или кофточку, или просто аксессуар, который вас будет радовать. Сделать новую прическу или стрижку. Провести день без телефона. Сделать открыткув своими руками. Или нарисовать картину. Нейронные связи в мозге поблагодарят.

Сделайте фото возле цветущих деревьев / Freepik

Дела для семьи:

Выехать всей семьей на велосипедах.

Устроить вечер настольных игр.

Устроить пикник.

Организовать уютный вечер со вкусностями и поделиться самыми яркими воспоминаниями о зиме и планами на лето.

со вкусностями и поделиться самыми яркими воспоминаниями о зиме и планами на лето. Подготовиться к Пасхе – подобрать праздничный декор для корзины, стола и квартиры, попробовать новый рецепт кулича.

подобрать праздничный декор для корзины, стола и квартиры, попробовать новый рецепт кулича. Устройте фотосессию на фоне расцветших тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, одуванчиков, магнолий или сакуры.

на фоне расцветших тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, одуванчиков, магнолий или сакуры. Посадить дерево или цветы возле своего дома.

возле своего дома. Сходить в лес полюбоваться первоцветами.

Важно! 24 Канал призывает не рвать первоцветы, поскольку они находятся под охраной государства! Полюбуйтесь ими в естественной среде.