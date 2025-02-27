Хотя немало обвинений "прилетает" детям по этому поводу, что они мало читают, но они должны проходить произведения школьного курса литературы. И имеют свое мнение по этому интересно им, или нет. Какие произведения выбрали ученики одного из лицеев, пишет 24 Канал, ссылаясь на тикток учительницы Алины Мець.
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Какие произведения лучшие из школьной программы
Учительница зарубежной литературы Алина Мець предложила школьникам лицея, в котором работает, определить, какие произведения по их мнению, интересные, а какой нет. Для этого предложила анкету из двух вопросов: "Книга, которая больше всего понравилась" и "Книга, которая меньше всего понравилась".
В опросе приняли участие учащиеся 5 – 11 классов. Учащиеся 5-х классов выбирали произведения за год, учащиеся 11-х классов – из всей программы.
Вот, что демонстрирует детский выбор. Самыми интересными книгами стали:
- "Портрет Дориана Грея" Оскар Уайльд
- "Маленький принц" Антуан де Сент-Экзюпери
- "Мальчик в полосатой пижаме" Джен Бойн.
А в тройку самых скучных книг учащиеся засчитали:
- "Лобо" Эрнест Сетон-Томпсон
- "Дон Кихот" Мигель де Сервантес
- "Айвенго" Вальтер Скотт.
Какие книги выбрали школьники: смотрите видео
Интересно, выбрали бы взрослые именно эти книги в список самых интересных и скучных? Да и вообще, помнят ли эти произведения из школы?