Хотя немало обвинений "прилетает" детям по этому поводу, что они мало читают, но они должны проходить произведения школьного курса литературы. И имеют свое мнение по этому интересно им, или нет. Какие произведения выбрали ученики одного из лицеев, пишет 24 Канал, ссылаясь на тикток учительницы Алины Мець.

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Какие произведения лучшие из школьной программы

Учительница зарубежной литературы Алина Мець предложила школьникам лицея, в котором работает, определить, какие произведения по их мнению, интересные, а какой нет. Для этого предложила анкету из двух вопросов: "Книга, которая больше всего понравилась" и "Книга, которая меньше всего понравилась".

В опросе приняли участие учащиеся 5 – 11 классов. Учащиеся 5-х классов выбирали произведения за год, учащиеся 11-х классов – из всей программы.

Вот, что демонстрирует детский выбор. Самыми интересными книгами стали:

"Портрет Дориана Грея" Оскар Уайльд

"Маленький принц" Антуан де Сент-Экзюпери

"Мальчик в полосатой пижаме" Джен Бойн.

А в тройку самых скучных книг учащиеся засчитали:

"Лобо" Эрнест Сетон-Томпсон

"Дон Кихот" Мигель де Сервантес

"Айвенго" Вальтер Скотт.

Какие книги выбрали школьники: смотрите видео

Интересно, выбрали бы взрослые именно эти книги в список самых интересных и скучных? Да и вообще, помнят ли эти произведения из школы?