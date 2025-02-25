Учительница Светлана Чернышева в своем тиктоке поднимает важные вопросы, которые беспокоят ее как педагога со стажем. Стоит ли учитывать почерк ребенка и его словарный запас, а именно об этом замечает педагог, и какую реакцию вызвало сообщение пишет 24 Канал.

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Что не так со словарным запасом детей

Об образовательных потерях учеников говорят на всех уровнях. Свое мнение имеют педагоги и родители. Часто родители всю вину за оценки, уровень знаний ребенка, нагрузки, не успеваемость, непонимание материала возлагают только на педагогов.

Однако учителя замечают и определенное равнодушие родителей, относительно того, как учатся их дети. В частности учительница Светлана Чернышева, у которой более 30 лет стажа, заговорила о проблемах, за которые несут ответственность и родители. В частности заметила об очень низком словарном запасе и это не только о младшей школе.

Она заметила, что ежегодно словарный запас школьников, которые приходят все меньше, и он не увеличивается. Дети не умеют вести разговоры и рассказывать. Часто чтение вслух определенных текстов превращается в объяснение слов. Учительница заметила, что речь идет не только о младшей школе, но и о средних классах.

Урок превращается в какой-то квест, потому что дети спрашивают через слово, что оно означает. Речь идет о словах. За последние дни дети спрашивали, что такое решето, обелиск, билинка, забияка, тополя, финиш, стратегия. И это ученики не начальных классов!

– замечает Светлана.

Объяснение этой ситуации одно – дети мало читают и общаются. Поэтому она советует родителям обратить на это внимание, и более качественно проводить с детьми время. Если ребенок не любит читать, то чтобы читали ей в голос родители, рассказывайте что-то, ведите разговоры. Смотрите совместно фильмы, интересные видео, ведите диалоги. Просите пересказать увиденное и объяснить, что ребенок понял. Интересным и действенным упражнением является показывание ребенку какого-то рисунка, по которому он должен составить рассказ. Так они строят предложения, строят целый текст.

Пополнение словарного запаса ребенка зависит, в первую очередь от родителей, а потом от учителей,

– подытожила учительница.

Словарный запас детей: смотрите видео

Такое замечание вызвало волну недовольства у родителей и замечаний, что за это ответственны учителя. Что это совсем другое поколение со своим словарем, типа "кринж", "имба", "скуф", "тян", который не пытаются понять взрослые. И бесполезно обвинять детей.

Некоторые родители говорят, что причина в изменении языка – раньше был русский, а теперь на украинском ничего не понятно.

Один из комментариев / скриншот

"Может увеличить словарный запас это работа учителя? Но никаких родителей, которые отправляют своих детей в школу, они уже увеличили свой словарный запас."

Реакция на замечания в комментариях / скриншот комментариев

А в вашем словарном запасе есть новые слова расширенные среди детей? Или требования только к детям и родителям? С таким ритмом жизни у нас просто не хватает времени заниматься с детьми. Мы тоже работаем.

Комментарии-реакции / скриншот

Конечно есть и те, кто поддерживает педагога. И отмечают, что родители много позволяют сидеть в гаджетах, вместо разговора а у некоторых даже книг дома нет.

"Пусть меня захейтят, но всегда говорят своим детям, что учителя нужно слушать. По словарному запасу нужно общаться с детьми на разные темы, даже элементарное спросить как прошел день".

Один из комментариев / скриншот

Дискуссия открыта, но даже наш современный диджитализированный мир требует живой коммуникации. А такое умение закладывается в детстве.

Что не так с почерком

Еще одной проблемой, на которую обратила педагог – это плохой почерк школьников. Светлана спрашивает, могут ли родители сами прочитать, что написал их ребенок. Есть и такая проблема, что ученики часто сами не могут прочитать то, что написали.

И вопрос не только в неграмотности или "каракулях", но и в неаккуратности ведения тетради. А в программе НУШ оценка за ведение тетрадей никуда не учитывается.

Снижать балл за почерк и аккуратность нельзя. А когда начинаешь требовать от ученика опрятности, то родители сразу тычут нам в нос "Рекомендации МОН для 5 – 7 классов НУШ"

– отмечает учительница.

Для сравнения, демонстрирует почерки учеников 8 – 9 классов, где были рекомендации, по ведению тетради. Она замечает, что так дети младше 8 классов – это дети онлайна, ковида, войны. И реформа НУШ, сняв такие требования, привела к определенному хаосу и неаккуратности – дети не оборачивают тетради, выходят за берега на странице, интервал между строками не соблюдается, дети пишут разными пастами.

Образец почерка / скриншот видео

Госпожа Чернышова говорит об определенной взаимосвязи между тетрадью, личным внешним видом и чувством ответственности. И просит родителей о совместной работе в этом направлении.

Понимаете ли вы почерк ребенка: смотрите видео

Однако, опять же не обошлось без хейта в комментариях. Ряд обвинений, что знания не зависят от почерка, что разные пасты – это творческий подход. И вообще подобные замечания – это "советщина". Сейчас важнее умение печатать и навык письма почти не используются.

"Тезис "Тетрадь это лицо ученика" – это пережиток совка почерк должен быть читабельным и все ничего больше".

"Столько всего перечислили, но гигиена, почерк, цвет ручки, поля и знания ребенка, аж ничего не связано между собой"

Сообщения к видео / скриншот комментариев

"Почерки у детей бывают неразборчивые и нужно над ними работать. Зато они печатают прямо – 21 век, все же. И зачем оценивать тетрадь, надо знания оценивать"

Комментарии / скриншот комментариев к видео

Но навык письма это не только почерк – это мелкая моторика и образование новых нейронных связей, умение сосредотачиваться, концентрироваться. Именно они в старшем возрасте улучшат и навыки печати, и усвоение новых умений.

Учительница заметила эти моменты, заметила на них, а обратят ли внимание на них родители – уже дело каждого.