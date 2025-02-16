В комментариях блогов, которые ведут учителя, где поднимают важные вопросы обучения детей, можно встретить негативные комментарии родителей. И часто видим непонимание зоны ответственности за обучение и воспитание родителей и учителей. О наболевших темах рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток учительницы Светланы Чернышевой.

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На какие проблемы обратила внимание учительница

Благодаря доступности интернета и социальных сетей, ведению блогов педагогами, возникают немало споров между родителями и учителями относительно обучения и поведения детей. Многие родители не ценят труд учителя, и не понимают, что ответственность за обучение и воспитание ребенка родители тоже несут.

Педагог Светлана Чернышева, учительница с 32-летним опытом, в своем тиктоке подняла ряд тем, где объясняет, что ответственность лежит и на родителях.

Среди важнейших проблем, где наблюдаются "провалы" у школьников:

плохой почерк у школьников, и это не только о младших классах;

невыполненные домашние задания;

ребенок плохо себя ведет и не учится, из-за того, что учитель не может его заинтересовать – так ли это;

стоит ли вернуть оценку за поведение и кто ответственен за такое поведение ребенка;

немотивированность учителей;

пропущенные темы и кто их должен наверстывать;

катастрофически малый словарный запас.

Ее объяснения получили негативные комментарии от родителей. Но все же стоит прислушаться к тому, что должен делать учитель для ученика, а в чем лежит ответственность и на родителях.

Светлана Чернышева дала разъяснения, как должны наверстываться пропущенные темы школьниками. Поскольку эта тема вызвала возмущение и непонимание у родителей. В частности, что пропущенные темы дети осваивают самостоятельно и вместе с родителями. Учитель может помочь ребенку, объяснить непонятные моменты на перемене, или в свои консультативные часы, если ученик обратится, но отнюдь не проработать индивидуально тему после уроков.

В лицеях, гимназиях других учебных заведениях есть обязательно раз в неделю, или дважды, какое-то время, когда ученики могут прийти к учителю по любому предмету и спросить или решение задачи, или как сделать то или иное упражнение, или еще что-то – поработать над проектом. Или же спросить по теме, когда что-то непонятно,

– объясняет учительница.

Как наверстываются пропущенные темы: смотрите видео

В чем претензии родителей к учителям

Реакция родителей в комментариях была неоднозначной. И много обвинений родителей относительно лени, равнодушия, немотивированности и нежелания учителей работать. Что родители не могут учить сами и у них нет на это времени, а учителя еще пользуются тревогами и пребыванием в укрытии, чтобы не учить и не работать.

"А, давайте вы 16 часов отработаете в ночную смену, в больнице, придете домой и будете учиться еще ребенка, потому что наши учителя ничего не учат."

"У нас учат родители!!! А учителя проверяют Дети в школе с утра до вечера и если бы не родители, они бы ничего не знали. Вы за 10 лет не можете изучать английский! К сожалению государственные школы – это трэш!"

Остро стоит вопрос поведения учеников – стоит ли учителю снижать баллы, если у ученика плохое поведение, которое влияет и на работу учителя, и на обучение других учеников. И, возможно, надо вернуть советскую практику оценки за поведение? Хотя такая практика есть во многих школах мира.

Светлана объясняет, что в Законе Украины "Об образовании" Статья 1 Часть 1 пункт 22 говорится, что результаты обучения – это знания, умения, навыки, способы мышления, ценности, взгляды, другие личные качества. Итак, выставляя оценку учитель может учитывать другие личные качества ученика, куда входит и поведение и спрашивает мнение родителей и других учителей.

Стоит ли учитывать поведение к оценке: смотрите видео

Здесь комментарии еще возмутительнее – многие вспоминают свою школу, и приводят примеры успешных людей с плохим поведением.

"А когда мы будем проводить поведение учителей и снижать им зарплату?"

"А если это перевести на жизнь взрослых? Сидит человек на работе и если захотел поболтать не на тему труда, его лишили премии. Так получается?"

"За поведение никогда не снижалась. А поставить несколько вопросов к той информации, которую он пробалтывал и оценить эти ответы практикую. Как правило, это организовывает и мотивирует кого-то из них."

Что ж дискуссии и мнения допустимы. Но кому важнее образование, поведение, знания ребенка и его будущее?