В комментариях блогов, которые ведут учителя, где поднимают важные вопросы обучения детей, можно встретить негативные комментарии родителей. И часто видим непонимание зоны ответственности за обучение и воспитание родителей и учителей. О наболевших темах рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток учительницы Светланы Чернышевой.
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На какие проблемы обратила внимание учительница
Благодаря доступности интернета и социальных сетей, ведению блогов педагогами, возникают немало споров между родителями и учителями относительно обучения и поведения детей. Многие родители не ценят труд учителя, и не понимают, что ответственность за обучение и воспитание ребенка родители тоже несут.
Педагог Светлана Чернышева, учительница с 32-летним опытом, в своем тиктоке подняла ряд тем, где объясняет, что ответственность лежит и на родителях.
Среди важнейших проблем, где наблюдаются "провалы" у школьников:
- плохой почерк у школьников, и это не только о младших классах;
- невыполненные домашние задания;
- ребенок плохо себя ведет и не учится, из-за того, что учитель не может его заинтересовать – так ли это;
- стоит ли вернуть оценку за поведение и кто ответственен за такое поведение ребенка;
- немотивированность учителей;
- пропущенные темы и кто их должен наверстывать;
- катастрофически малый словарный запас.
Ее объяснения получили негативные комментарии от родителей. Но все же стоит прислушаться к тому, что должен делать учитель для ученика, а в чем лежит ответственность и на родителях.
Светлана Чернышева дала разъяснения, как должны наверстываться пропущенные темы школьниками. Поскольку эта тема вызвала возмущение и непонимание у родителей. В частности, что пропущенные темы дети осваивают самостоятельно и вместе с родителями. Учитель может помочь ребенку, объяснить непонятные моменты на перемене, или в свои консультативные часы, если ученик обратится, но отнюдь не проработать индивидуально тему после уроков.
В лицеях, гимназиях других учебных заведениях есть обязательно раз в неделю, или дважды, какое-то время, когда ученики могут прийти к учителю по любому предмету и спросить или решение задачи, или как сделать то или иное упражнение, или еще что-то – поработать над проектом. Или же спросить по теме, когда что-то непонятно,
– объясняет учительница.
Как наверстываются пропущенные темы: смотрите видео
В чем претензии родителей к учителям
Реакция родителей в комментариях была неоднозначной. И много обвинений родителей относительно лени, равнодушия, немотивированности и нежелания учителей работать. Что родители не могут учить сами и у них нет на это времени, а учителя еще пользуются тревогами и пребыванием в укрытии, чтобы не учить и не работать.
"А, давайте вы 16 часов отработаете в ночную смену, в больнице, придете домой и будете учиться еще ребенка, потому что наши учителя ничего не учат."
"У нас учат родители!!! А учителя проверяют Дети в школе с утра до вечера и если бы не родители, они бы ничего не знали. Вы за 10 лет не можете изучать английский! К сожалению государственные школы – это трэш!"
Остро стоит вопрос поведения учеников – стоит ли учителю снижать баллы, если у ученика плохое поведение, которое влияет и на работу учителя, и на обучение других учеников. И, возможно, надо вернуть советскую практику оценки за поведение? Хотя такая практика есть во многих школах мира.
Светлана объясняет, что в Законе Украины "Об образовании" Статья 1 Часть 1 пункт 22 говорится, что результаты обучения – это знания, умения, навыки, способы мышления, ценности, взгляды, другие личные качества. Итак, выставляя оценку учитель может учитывать другие личные качества ученика, куда входит и поведение и спрашивает мнение родителей и других учителей.
Стоит ли учитывать поведение к оценке: смотрите видео
Здесь комментарии еще возмутительнее – многие вспоминают свою школу, и приводят примеры успешных людей с плохим поведением.
"А когда мы будем проводить поведение учителей и снижать им зарплату?"
"А если это перевести на жизнь взрослых? Сидит человек на работе и если захотел поболтать не на тему труда, его лишили премии. Так получается?"
"За поведение никогда не снижалась. А поставить несколько вопросов к той информации, которую он пробалтывал и оценить эти ответы практикую. Как правило, это организовывает и мотивирует кого-то из них."
Что ж дискуссии и мнения допустимы. Но кому важнее образование, поведение, знания ребенка и его будущее?