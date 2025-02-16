У коментарях блогів, які ведуть учителі, де порушують важливі питання навчання дітей, можна зустріти негативні коментарі батьків. І часто бачимо нерозуміння зони відповідальності за навчання і виховання батьків та вчителів. Про наболілі теми розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток вчительки Світлани Чернишової.

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На які проблеми звернула увагу вчителька

Завдяки доступності інтернету та соціальних мереж, веденню блогів педагогами, виникають чимало суперечок між батьками та вчителями стосовно навчання та поведінки дітей. Багато батьків не цінують працю вчителя, і не розуміють, що відповідальність за навчання та виховання дитини батьки теж несуть.

Освітянка Світлана Чернишова, вчителька з 32-річним досвідом, у своєму тіктоку підняла низку тем, де пояснює, що відповідальність лежить і на батьках.

Серед найважливіших проблем, де спостерігаються "провали" у школярів:

поганий почерк у школярів, і це не лише про молодші класи;

невиконані домашні завдання;

дитина погано себе поводить та не вчиться, через те, що вчитель не може її зацікавити – чи так це;

чи варто повернути оцінку за поведінку та хто відповідальний за таку поведінку дитини;

невмотивованість вчителів;

пропущені теми та хто їх має надолужувати;

катастрофічно малий словниковий запас.

Її пояснення отримали негативні коментарі від батьків. Але все ж таки варто дослухатися до того, що має робити учитель для учня, а у чому лежить відповідальність і на батьках.

Світлана Чернишова дала роз'яснення, як мають надолужуватися пропущені теми школярами. Оскільки ця тема викликала обурення та нерозуміння у батьків. Зокрема, що пропущені теми діти освоюють самостійно і разом з батьками. Вчитель може допомогти дитині, пояснити незрозумілі моменти на перерві, чи у свої консультативні години, якщо учень звернеться, але аж ніяк не пропрацювати індивідуально тему після уроків.

У ліцеях, гімназіях інших навчальних закладах є обов'язково раз на тиждень, або двічі, якийсь час, коли учні можуть прийти до вчителя з будь-якого предмета і спитати або розв'язання задачі, або як зробити ту чи іншу вправу, або ще щось – попрацювати над проєктом. Або ж спитати за темою, коли щось незрозуміло. – пояснює вчителька.

Як надолужуються пропущені теми: дивіться відео

У чому претензії батьків до вчителів

Реакція батьків у коментарях була неоднозначною. І багато звинувачень батьків щодо ліні, байдужості, невмотивованості та небажання учителів працювати. Що батьки не можуть навчати самі й у них немає на це часу, а вчителі ще користуються тривогами та перебуваннями в укритті, щоб не вчити і не працювати.

"А, давайте ви 16 годин відпрацюєте в нічну зміну, в лікарні, прийдете додому і будете вчитися ще дитину, тому що наші вчителі нічого не навчають."

"В нас вчать батьки!!! А вчителі перевіряють Діти в школі зранку до вечора і якщо б не батьки вони б нічого не знали. Ви за 10 років не можете вивчати англійську! На жаль державні школи – це треш!"

Гостро стоїть питання поведінки учнів – чи варто вчителю знижувати бали, якщо в учня погана поведінка, яка впливає і на роботу учителя, і на навчання інших учнів. І чи, можливо, треба повернути радянську практику оцінки за поведінку? Хоча така практика є у багатьох школах світу.

Пані Світлана пояснює, що в Законі України "Про освіту" Стаття 1 Частина 1 пункт 22 йдеться, що результати навчання – це знання, вміння, навички, способи мислення, цінності, погляди, інші особисті якості. Отже, виставляючи оцінку вчитель може враховувати інші особисті якості учні, куди входить і поведінка та запитує думку батьків та інших вчителів.

Чи варто враховувати поведінку до оцінки: дивіться відео

Тут коментарі ще обурливіші – багато згадують свою школу, та наводять приклади успішних людей з поганою поведінкою.

"А коли ми будемо проводити поведінку вчителів і знижувати їм зарплату?"

"А якщо це перевести на життя дорослих?Сидить людина на працю і якщо захотіла побалакати не на тему праці, її лишили премії. Так виходить?"

"За поведінку ніколи не знижувалася. А поставити кілька запитань до тієї інформації, яку він пробалував і оцінити ці відповіді практикую. Як правило, це організовує та мотивує когось з них."

Що ж дискусії і думки допустимі. Але кому важливіші освіта, поведінка, знання дитини та її майбутнє?