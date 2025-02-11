Міністерство фінансів опублікувало видатки на освіту у 2024 році. На які потреби витратили кошти минулого року, пише 24 Канал посилаючись на Мінфін.

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Як розподілили витрати на освіту минулого року

Мінфін опублікував дані про фінансування освіти минулого року, зі статтями витрат. У 2024 році видатки зведеного бюджету на освіту становили 348,4 мільярда гривень, із них видатки держбюджету – 172,0 мільярда гривень.

Кошти були розподілені наступним чином:

100,9 мільярда гривень – виділено на виплату заробітної плати вчителям (освітня субвенція), шляхом субвенції заробітну платню отримували більш як 460 тисяч педагогічних працівників;

гривень – виділено на виплату (освітня субвенція), шляхом субвенції заробітну платню отримували більш як 460 тисяч педагогічних працівників; 46 мільярдів гривень – здобуття вищої освіти, зокрема і державними грантами. Шляхом бюджетних коштів вперше держава надала гранти для здобуття вищої освіти для 13 тисяч осіб на загальну суму 143,9 мільйона гривень;

гривень – зокрема і державними грантами. Шляхом бюджетних коштів вперше держава надала гранти для здобуття вищої освіти для 13 тисяч осіб на загальну суму 143,9 мільйона гривень; 1,4 мільярда гривень – видання та придбання підручників , внаслідок чого було видано 8 944 тисячі примірників підручників для учнів 7-х, 11-х класів, для осіб з особливими освітніми потребами та підручників шрифтом Брайля;

гривень – , внаслідок чого було видано 8 944 тисячі примірників підручників для учнів 7-х, 11-х класів, для осіб з особливими освітніми потребами та підручників шрифтом Брайля; 1,3 мільярда гривень – на облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти; кошти було спрямовано для облаштування укриттів у 62 школах прифронтових областей (Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської);

гривень – у закладах загальної середньої освіти; кошти було спрямовано для облаштування укриттів у 62 школах прифронтових областей (Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської); 1,1 мільярда гривень – забезпечення харчуванням 1 мільйон учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти;

– 1 мільйон учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти; 1,3 мільярда гривень – забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" ;

– забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ; 1,0 мільярд гривень – придбання 417 автобусів шкільних автобусів;

– придбання 417 автобусів 829,6 мільйона гривень – придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти, кошти було спрямовано для реконструкції та капітального ремонту їдалень (харчоблоків) у 173 закладах освіти;

гривень – придбання обладнання, створення та (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти, кошти було спрямовано для реконструкції та капітального ремонту їдалень (харчоблоків) у 173 закладах освіти; 522,1 мільйона гривень – створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти для створення 88 навчально-практичних центрів; 286,1 мільйона гривень – надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами для надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг майже 48 тисячам дітям у різних закладах освіти.

Продовжено програму оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти: від закупівлі підручників і шкільних автобусів до створення сучасних навчально-практичних центрів професійної освіти. І надалі інвестуємо в майбутнє наших дітей, адже освіта має бути доступною, якісною та безпечною,

– прокоментував заступник міністра.

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев наголосив, що фінансування освіти залишається одним із ключових пріоритетів державного бюджету. Ключові моменти визначено, вони будуть фінансуватися і надалі – облаштування укриттів, підтримка вчителів, розвиток інклюзивної освіти та модернізації шкільної інфраструктури.

Важливо! У новому бюджеті на 2025 рік на освіту закладено 199 мільярдів гривень.