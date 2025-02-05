В украинской и зарубежной литературе, неоднократно, менялись программы и произведения, рекомендованные для прочтения. Некоторые производили незабываемое впечатление, а были такие, что и негативное и угнетающее. Какие произведения, по мнению родителей, не стоит читать детям, пишет 24 Канал, ссылаясь на тикток учительницы Алины Мець.
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Что бы точно не хотели прочитать в юном возрасте украинцы
Алина Мець, учительница зарубежной литературы, в своем блоге предложила украинцам выбрать книгу, которую бы они хотели забрать из школьной программы.
Эту книгу нельзя читать в школе. Ее нужно забрать из школьной программы, чем быстрее, тем лучше. Сюжет настолько абсурдный, что, читая, не понимаешь, автор пишет серьезно, или он насмехается над читателями. И хотя литературные критики говорят о глубоком смысле этой книги, о философском символизме, я считаю, что эту книгу нельзя читать, особенно детям. Что это может негативно повлиять на их психическое здоровье,
– спросила учительница у украинцев.
Такой провокационный вопрос нашел отклик и получил несколько тысяч комментариев и выбор произведений у большинства похож.
Какие книги вы бы не читали школьником: смотрите видео
Больше всего пользователей назвали рассказ Владимира Винниченко "Федько-халамидник". Украинцы писали, что именно эту книгу слишком рано читать школьникам в 5 – 6 классах. Многие до сих пор помнят произведение и относятся к нему негативно.
"Жажда жизни" и "Федько-халамидник" (травмы всех украинских детей)"
Хотя есть противоположные мнения, но мнения сходятся, что суть произведения трудно понять в 6 классе.
Среди других книг, которые сложны для понимания в детском возрасте, украинцы назвали:
"Климко" Григор Тютюнник.
"Интермеццо" Михаил Коцюбинский
"Маруся" Григорий Квитка-Основьяненко.
Некоторые из комментаторов считают, что вся украинская литература переполнена страданиями и невзгодами, ее сложно читать и понимать. Считают, что произведения подобраны по "совковому" принципу – показать, как было плохо жить украинцам.
Из зарубежной литературы называют чаще всего следующие произведения:
"Перевоплощение" Франц Кафка.
"Парфюмер" Патрик Зюскинд.
"Жажда жизни" Джек Лондон.
"Мальчик в полосатой пижаме" Джен Бойн.
"Федько-халамидник", "Жажда жизни", "Мальчик в полосатой пижаме". Ладно еще если бы их давали в 10 – 11 классе, там может бы еще было лучше, но в 5 – 6" – комментируют пользователи.
Комментарии касаются и того, что произведения не понимаются школьниками, потому что читаются раньше, чем изучается этот период на уроках истории.
"Декамерон" Джованни Бокаччо.
Декамерон Когда-то она была, нам задали на лето прочитать, это было с 7 на 8 класс. Сейчас никто не вспоминает за эту книгу и хорошо. То моя психологическая травма на всю жизнь... – комментарий под заметкой.
"Крошка Цахес по прозвищу Цинобер" Эрнст Гофман.
Есть те, кому трудно дались "Полианна", "Алиса в зазеркалье", "Мастер и Маргарита" и даже "Маленький принц".
Какими книгами вы бы дополнили этот список и стоит ли обратить на это внимание тем, кто составляет учебные программы по литературе?