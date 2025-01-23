Флешмоб #еКнига18, что распространяется украинскими соцсетями, собирает рекомендации известных украинцев, что почитать. 24 Канал, ссылаясь на ресурс Читомо, делится, какие книги советуют почитать украинские селебрити.

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Какие книги зацепили украинских литераторов и знаменитостей

Перейдя по хэштегу #еКнига18, можно познакомиться с впечатлениями от книг, которые зацепили своим содержанием и их советуют для прочтения молодым украинцам взрослые.

Этот флешмоб посвящен правительственной программе "еКнига", в рамках которой, украинцы, достигшие совершеннолетия с 1 января 2025 года или позже, могут получить 908 гривен на приобретение книг в аудиоформате, электронных или бумажных.

Флешмоб начал премьер-министр Денис Шмыгаль, который поделился своими "фаворитами":

"Дом для Дома" Виктории Амелиной;

"Охотники за счастьем" Валерия Пузика;

"Крестный отец" Марио Пьюзо;

"Молоко и мед" Рупи Каур;

"Дети огненного времени" Мии Марченко и Екатерины Пекур.

Проект "еКнига" стартовал/ инфографика Кабинет Министров Украины

Спортсмен, каратист Станислав Горуна советует почитать:

"Игры, в которые играют люди" Эрика Берна;

"Сад Гетсиманский" Ивана Багряного;

"Большой Куш" Дэниеля Ергина.

Советы от редактора и корректора Ники Чулаевской:

"Механический апельсин" Энтони Берджеса;

"Бестиарий" Хулио Кортасара;

"Девушка с мишкой" Виктора Домонтовича.

Переводчица и исследовательница Ярослава Стриха советует:

"Доктор Серафикус" Виктора Домонтовича;

"Бавдолино" Умберто Эко;

"Интернат" Сергея Жадана.

Увлечение у главного редактора научно-популярного медиа "Куншт" Олеси Павлишин вызвали книги:

"Тайная история" Донны Тарт;

"Жизнь Марии" Сергея Жадана;

"Путешествие ученого доктора Леонардо и его будущей любовницы прекрасной Альчесты в Слобожанскую Швайцарию" Майка Йогансена.

Литературовед Богдана Романцова рекомендует:

"Книга для детей" А. С. Байетта;

"Под стеклянным колпаком" Сильвии Плат;

"Не отпускай меня" Кадзуо Ишигуро;

Редактор Артем Скорина посоветовал:

"1984" Джорджа Оруэлла;

"Привет, это Чарли, или преимущества застенчивых" Стивена Чбоски;

"Чертова душа, или Заклятое сокровище" Владимира Аренева.

Интересно! Программу "еКнига" запустили 16 декабря 2024 года. И по данным Кабмина, уже подано почти 70 тысяч заявок на получение средств для покупки книг.

Что вы уже читали? Посоветуйте что-то свое для 18-летних украинцев.