3 декабря Кабинет Министров Украины принял решение, благодаря которому Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и Украинским институтом книги запускают программу "еКнига". 24 Канал, ссылаясь на сообщение МКСК, расскажет, как получить средства на литературу.

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Кто может получить деньги на книги

Программа рассчитана на граждан Украины, которые в 2024 году достигли 18-летнего возраста. Уже в течение года с даты рождения совершеннолетние могут получить от государства 908 гривен на книги. Эти средства можно потратить на бумажные, электронные или аудиокниги на украинском языке.

Как воспользоваться преимуществами программы после запуска "еКниги":

установить приложение Дия на смартфон;

выбрать услугу "еКнига";

перейти по ссылке, открыть специальную виртуальную банковскую карту "еКнига" в одном из банков Украины;

подать заявку.

После одобрения заявки, деньги зачислят на карту "еКнига". Использовать их нужно в течение 3 месяцев.

Важным учесть следующее:

покупать книги можно только на украинском языке,

купить книги только в определенных магазинах.

Список книжных магазинов, участвующих в программе будет опубликован на сайтах ДИЯ и Украинского института книги.

Оплатить книги можно карточкой "еКнига" можно в безналичной форме: бесконтактно с использованием смартфона (NFC) на терминале в магазине или с использованием реквизитов карты "еКнига" на сайте книжного магазина.

В дальнейшем предполагается, что через год после окончания военного положения при рождении ребенка такую помощь сможет получить один из родителей или его законный представитель.

Эта возрастная категория была выбрана государством с целью поощрить молодежь читать книги и поддержать семьи с маленькими детьми и привить любовь к чтению с самого детства.

Программа "еКнига" финансируется из государственного бюджета и является шагом к популяризации украинской книги.