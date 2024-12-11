3 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, завдяки якому Міністерство культури та стратегічних комунікацій України спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Українським інститутом книги запускають програму "єКнига". 24 Канал, посилаючись на повідомлення МКСК, розповість, як отримати кошти на літературу.

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Хто може отримати гроші на книги

Програма розрахована на громадян України, які у 2024 році досягли 18-річного віку. Уже протягом року з дати народження повнолітні можуть отримати від держави 908 гривень на книжки. Ці кошти можна витратити на паперові, електронні чи аудіокниги українською мовою.

Як скористатися перевагами програми після запуску "єКниги":

встановити застосунок Дія на смартфон;

обрати послугу "єКнига";

перейти за посиланням, відкрити спеціальну віртуальну банківську картку "єКнига" в одному із банків України;

подати заявку.

Після схвалення заявки, гроші зарахують на картку "єКнига". Використати їх потрібно протягом 3 місяців.

Важливим врахувати наступне:

купувати книги можна лише українською мовою,

купити книги лише у визначених книгарнях.

Список книгарень, які беруть участь у програмі буде опубліковано на сайтах ДІЯ та Українського інституту книги.

Оплатити книги можна карткою "єКнига" можна у безготівковій формі: безконтактно з використанням смартфона (NFC) на терміналі в книгарні або з використанням реквізитів картки "єКнига" на сайті книгарні.

Надалі передбачається, що через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків чи її законний представник.

Ця вікова категорія була обрана державою з метою заохотити молодь читати книги та підтримати сім’ї з маленькими дітьми та прищепити любов до читання з самого дитинства.

Програма "єКнига" фінансується з державного бюджету та є кроком до популяризації української книги.