Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Politico. Во Франции уже есть общенациональный законопроект, который предусматривает запрет доступа к соцсетям для пользователей в возрасте до 15 лет.
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В ЕС могут ограничить детям доступ к соцсетям
Французские чиновники считают, что надо брать пример с Австралии, которая ввела запрет социальных медиа для лиц в возрасте до 16 лет. Идею на встрече министров образования и молодежи ЕС озвучила министр образования Франции Анн Женете. Она говорит, что этот вопрос является "чрезвычайной ситуацией", поэтому его надо срочно решать.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также призвала в соцсетях установить минимальный возраст от 15 лет. Поэтому президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен инициировала общеевропейское исследование о влиянии социальных медиа на психическое здоровье молодежи.
Франция предлагает до трехлетнего возраста исключить контакт детей с гаджетами, а в возрасте от 3 до 6 лет не оставлять малышей с экранами наедине без присмотра родителей. Также дети не должны пользоваться мобильными телефонами до 11 лет, а социальными сетями – до 15 лет.
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Действует ли в Европе запрет на пользование мобильными в школах
- Школы в Европе внедряют жесткие ограничения на пользование мобильными телефонами, а в некоторых странах вообще запрещают их использование в школьных стенах.
- Во Франции 200 учебных заведений уже тестируют систему запрета пользования телефонами, а со следующего года это правило распространят на всех школьников.
- Страны, которые ограничивают пользование гаджетами в школах – Нидерланды, Испания, Франция, Италия, Бельгия и др.
- В Италии и Греции дети могут иметь мобильные телефоны в школе, но не имеют права пользоваться ими в классах.
- В некоторых странах также ограничивают право пользования соцсетями. Например, в Австралии.