Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Politico. Во Франции уже есть общенациональный законопроект, который предусматривает запрет доступа к соцсетям для пользователей в возрасте до 15 лет.

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В ЕС могут ограничить детям доступ к соцсетям

Французские чиновники считают, что надо брать пример с Австралии, которая ввела запрет социальных медиа для лиц в возрасте до 16 лет. Идею на встрече министров образования и молодежи ЕС озвучила министр образования Франции Анн Женете. Она говорит, что этот вопрос является "чрезвычайной ситуацией", поэтому его надо срочно решать.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также призвала в соцсетях установить минимальный возраст от 15 лет. Поэтому президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен инициировала общеевропейское исследование о влиянии социальных медиа на психическое здоровье молодежи.

Франция предлагает до трехлетнего возраста исключить контакт детей с гаджетами, а в возрасте от 3 до 6 лет не оставлять малышей с экранами наедине без присмотра родителей. Также дети не должны пользоваться мобильными телефонами до 11 лет, а социальными сетями – до 15 лет.

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