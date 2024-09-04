Нововведение, что интересно, уже введено в первых 200 учебных заведениях. В министерстве образования страны назвали это "цифровым перерывом".

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Ученикам во Франции запретили пользоваться телефонами в школе

Телефон ученик должен оставить на входе в школу. Так руководство государства планирует противодействовать насилию в интернете и уменьшить влияние цифровых технологий на подростков.

Комиссия по использованию цифровых девайсов посоветовала родителям не давать детям от 3 до 11 лет смартфоны. 13-летним детям можно купить мобильный телефон без интернета и доступа к соцсетям. Но только с 15 лет подростки смогут пользоваться соцсетями, которые не распространяют оскорбительный или травматический контент.

Специалисты убеждены: подростки должны больше быть на улице, играть со сверстниками, бегать и тому подобное. Тогда как гаджеты могут вытеснять эти потребности.

Продавцам смартфонов при этом посоветовали добавлять надпись, что товар не подходит для детей до 13 лет, а операторам мобильной связи – создавать пакетные предложения для подростков и взрослых.