Нововведення, що цікаво, вже запроваджено у перших 200 закладах освіти. У міністерстві освіти країни назвали це "цифровою перервою".

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Учням у Франції заборонили користуватися телефонами у школі

Телефон учень має залишити на вході до школи. Так керівництво держави планує протидіяти насильству в інтернеті та зменшити вплив цифрових технологій на підлітків.

Комісія з використання цифрових девайсів порадила батькам не давати дітям від 3 до 11 років смартфони. 13-річним дітям можна купити мобільний телефон без інтернету та доступу до соцмереж. Але лише з 15 років підлітки зможуть користуватися соцмережами, які не поширюють образливий або травматичний контент.

Фахівці переконані: підлітки мають більше бути на вулиці, грати з однолітками, бігати тощо. Тоді як ґаджети можуть витісняти ці потреби.

Продавцям смартфонів при цьому поралили додавати напис, що товар не підходить для дітей до 13 років, а операторам мобільного звʼ'язку – створювати пакетні пропозиції для підлітків та дорослих.