В українській та зарубіжній літературі, неодноразово, змінювалися програми та твори, рекомендовані для прочитання. Деякі справляли незабутнє враження, а були такі, що і негативне та гнітюче. Які твори, на думку батьків, не варто читати дітям, пише 24 Канал, посилаючись на тікток вчительки Аліни Мець.

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Що б точно не хотіли прочитати у юному віці українці

Аліна Мець, вчителька зарубіжної літератури, у своєму блозі запропонувала українцям обрати книгу, яку б вони хотіли забрати зі шкільної програми.

Цю книгу не можна читати в школі. Її потрібно забрати зі шкільної програми, чим швидше, тим краще. Сюжет настільки абсурдний, що, читаючи, не розумієш, чи автор пише серйозно, чи він насміхається над читачами. І хоча літературні критики говорять про глибокий сенс цієї книги, про філософський символізм, я вважаю, що цю книгу не можна читати, особливо дітям. Що це може негативно вплинути на їхнє психічне здоровʼя,

– запитала вчителька в українців.

Таке провокаційне питання знайшло відгук і отримало кілька тисяч коментарів і вибір творів у більшості схожий.

Які книги ви б не читали школярем: дивіться відео

Найбільше користувачів назвали оповідання Володимира Винниченка "Федько-халамидник". Українці писали, що саме цю книгу занадто рано читати школярам у 5 – 6 класах. Багато хто і досі пам'ятає твір і ставиться до нього негативно.

"Жага до життя і Федько Халамидник (травми всіх українських дітей)"

Хоча є протилежні думки, але думки сходяться, що суть твору важко зрозуміти у 6 класі.

Серед інших книг, які складні для розуміння у дитячому віці, українці назвали:

"Климко" Григір Тютюнник.

"Інтермеццо" Михайло Коцюбинський

"Маруся" Григорій Квітка-Основ'яненко.

Дехто з коментаторів вважає, що уся українська література переповнена стражданнями й незгодами, її складно читати та розуміти. Вважають, що твори підібрані за "совковим" принципом – показати, як було погано жити українцям.

З зарубіжної літератури називають найчастіше наступні твори:

"Перевтілення" Франц Кафка.

"Парфюмер" Патрік Зюскінд.

"Жага до життя" Джек Лондон.

"Хлопчик у смугастій піжамі" Джен Бойн.

"Федько-халамидник", "Жага до життя", "Хлопчик у смугастій піжамі". Ладно ще якби їх давали в 10 – 11 класі, там може б ще було краще, але в 5 – 6" – коментують дописувачі.

Коментарі торкаються і того, що твори не розуміються школярами, бо читаються раніше, ніж вивчається цей період на уроках історії.

"Декамерон" Джованні Бокаччо.

Декамерон Колись вона була, нам задали на літо прочитати, це було з 7 на 8 клас. Зараз ніхто не згадує за цю книжку і добре. То моя психологічна травма на все життя… – коментар під дописом.

"Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер" Ернст Гофман.

Є ті, кому важко далися "Поліанна", "Аліса в задзеркаллі", "Майстер і Маргарита" та навіть "Маленький принц".

Якими книгами ви б доповнили цей список і чи варто звернути на це увагу тим, хто складає навчальні програми з літератури?