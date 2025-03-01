Це може відбуватися у формі вручення похвальних листів грамот і медалей. Про це повідомили у МОН України, зазначає 24 Канал.
Читайте В Україні скасували "золоті і срібні медалі" у школах
Як школи можуть нагороджувати учнів за досягнення у навчанні
У відомстві наголошують, що з 2025 року випускники й випускниці шкіл не отримуватимуть золоті й срібні медалі, виготовлені саме за державний кошт.
МОН дослухалося до рекомендації Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій й скасувало положення про ці нагороди. Утім, у шкіл (і не тільки) лишаються інші способи для заохочення учнівства,
– акцентували у МОН.
Нагадаємо, що нагородження золотою та срібною медаллю як вид морального стимулювання випускників скасували наказом Міністерства освіти і науки України 20 грудня 2024 року.
Цікаво! Колишній освітній омбудсмен Сергій Горбачов на початку 2024 року повідомляв, що торік держава витратила 1,8 мільйона гривень для закупівлі 21,3 тисячі медалей, а у 2022 році – 1,77 мільйона гривень для закупівлі 20,6 тисячі медалей для відзначення випускників.
У Раді пропонували скасувати медалі у школах
- Освітній комітет Верховної Ради України рекомендував скасувати вручення у школах і виготовлення золотих та срібних медалей державного зразка.
- Так мали намір заощадити бюджетні кошти.
- Українці натомість висловили різні думки щодо цього. Одні вважали, що медалі є моральною компенсацією за досягнення на олімпіадах та конкурсах, інші – що такі відзнаки учням не потрібні, адже головне – знання.