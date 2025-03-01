Це може відбуватися у формі вручення похвальних листів грамот і медалей. Про це повідомили у МОН України, зазначає 24 Канал.

Читайте В Україні скасували "золоті і срібні медалі" у школах

Як школи можуть нагороджувати учнів за досягнення у навчанні

У відомстві наголошують, що з 2025 року випускники й випускниці шкіл не отримуватимуть золоті й срібні медалі, виготовлені саме за державний кошт.

МОН дослухалося до рекомендації Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій й скасувало положення про ці нагороди. Утім, у шкіл (і не тільки) лишаються інші способи для заохочення учнівства,

– акцентували у МОН.

Нагадаємо, що нагородження золотою та срібною медаллю як вид морального стимулювання випускників скасували наказом Міністерства освіти і науки України 20 грудня 2024 року.

Цікаво! Колишній освітній омбудсмен Сергій Горбачов на початку 2024 року повідомляв, що торік держава витратила 1,8 мільйона гривень для закупівлі 21,3 тисячі медалей, а у 2022 році – 1,77 мільйона гривень для закупівлі 20,6 тисячі медалей для відзначення випускників.

У Раді пропонували скасувати медалі у школах