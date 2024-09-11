Нардеп та секретарка Комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ Наталія Піпа заявила, що протягом останніх років в Україні зросла кількість медалістів у школах. Натомість збільшився і рівень освітніх розривів та знизився рівень знань випускників шкіл за час ковіду і повномасштабної війни.

Цікаво Чи отримають золоті та срібні медалісти переваги при вступі до університетів

Освітній комітет ВРУ радить скасувати вручення медалей у школах

Піпа зазначила, що "цей анахронізм ще існує лиш у пострадянських країнах…".

Нардеп також зазначає, що такі зміни дадуть можливість зекономити у держбюджеті кошти, які передбачали на виготовлення цих медалей.

Школи можуть відзначати тих, хто найкраще вчиться, власними відзнаками,

– вважає народна обраниця.

Цікаво! Колишній освітній омбудсмен Сергій Горбачов на початку цього року повідомляв, що торік держава витратила 1,8 мільйона гривень для закупівлі 21,3 тисячі медалей, а у 2022 році – 1,77 мільйона гривень для закупівлі 20,6 тисячі медалей для відзначення випускників.

Горбачов також запитував українців: "Яке значення має медаль для учня, батьків, педагогів та закладів освіти? Це моральне заохочення для успішних українських випускників, чи все ж це спадок радянщини?". При цьому зазначив, що медалі не дають переваг при вступі до вишу.

Українці натомість висловили різні думки щодо цього. Одні вважають, що медалі є моральною компенсацією за досягнення на олімпіадах та конкурсах, інші вважають, що такі відзнаки учням не потрібні, адже головне – знання.