Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що отримав чимало звернень від батьків учнів, а також директорів щодо питань претендування на золоту чи срібну медаль, її отримання, а також значення медалі при вступі до вишу.
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Чи отримає випускник привілеї при вступі, якщо має медаль
Горбачов повідомив, що наразі медалі не дають переваг при вступі до вишу. Однак забезпечать такі привілеї при вступі до училища.
Він також повідомив, що у 2023 році держава витратила 1,8 мільйона гривень для закупівлі 21,3 тисячі медалей, а у 2022 році – 1,77 мільйона гривень для закупівлі 20,6 тисячі медалей.
Яке значення має медаль для учня, батьків, педагогів та закладів освіти? Це моральне заохочення для успішних українських випускників, чи все ж це спадок радянщини?
– поставив українцям питання Горбачов.
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Що кажуть українці
Українці у коментарях до відповідного допису освітнього омбудсмена так відповіли на його питання:
- ані відзнаки, ані медалі, ані середній бал свідоцтва не повинні брати до уваги при вступі до ЗВО.
- Критерієм для вступу повинні бути знання. Вступники, які отримали ту чи іншу відзнаку, без проблем повинні підтвердити свій рівень, здобувши високі бали на ЗНО.
- Лишіть дітям моральне відшкодування. Тим, які по суботах їздили на олімпіади, які готувались до участі в різних змаганнях, конкурсах.
- У свій час я отримала золоту медаль і вдячна школі за таку відзнаку. Вважаю,що треба залишити як заохочення, як подяку дитині за старанність!
- 1,8 мільйонана медалі... краще би на ЗСУ.
- Пережиток минулого. 100%.