Про це повідомила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І додала, що попри унікальність, тести можуть містити певну частку завдань, які використовували у минулі роки.

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Які тести будуть на НМТ цього року

Вакуленко переконана, що така практика є нормальною і прийнятною.

Тому в УЦОЯО радять майбутнім учасникам мультитесту розв'язувати завдання з минулих років.

Тренуватися і практикуватися. Нема нічого поганого в тому, що людина, яка готується, отримує вищі результати, ніж ті учасники, які не приділяють цьому належної уваги,

– заявила Вакуленко.

Зауважимо, що тести, як були на НМТ та ЗНО протягом минулих років, можна знайти у вільному доступі у мережі.

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