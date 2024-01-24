Об этом сообщила глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И добавила, что, несмотря на уникальность, тесты могут содержать определенную долю задач, которые использовались в прошлые годы.

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Какие тесты будут на НМТ в этом году

Вакуленко убеждена, что такая практика является нормальной и приемлемой.

Поэтому в УЦОКО советуют будущим участникам мультитеста решать задачи с прошлых лет.

Тренироваться и практиковаться. Нет ничего плохого в том, что готовящийся человек получает более высокие результаты, чем те участники, которые не уделяют этому должного внимания,

– заявила Вакуленко.

Заметим, что тесты, как на НМТ и ВНО в течение прошлых лет, можно найти в свободном доступе в сети.

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Что следует знать о проведении НМТ в 2024 году