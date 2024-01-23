Об этом сообщила глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И отметила, что согласуют диапазон проведения основной и дополнительной сессии сдачи НМТ.
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Обнародуют ли даты сдачи НМТ-2024
Мультитест начнется в мае. Наибольшее количество тестовых дней основной сессии состоится в мае и июне.
Дополнительная сессия состоится в июле. В ней смогут принять участие те участники, которые по серьезным причинам не примут участие в основной сессии.
Вакуленко также отметила, что в 2023 и 2022 году даты мультитесту также не сообщали по соображениям безопасности.
Я попрошу такого подхода придерживаться и участников не сообщать в соцсетях о дате и месте, где и когда они будут проходить оценивание,
– подчеркнула глава УЦОКО.
Получить информацию о дате и месте проведения экзамена каждый участник сможет в своем персональном кабинете не позднее 10 дней до проведения экзамена.
Как пройдет НМТ-2024
- В 2024 году выпускники будут сдавать во время НМТ 4 предмета.
- 3 из них будут обязательными и только 1 можно выбрать.
- Мультитест продлится в течение 4 часов.
- Между двумя блоками теста был предусмотрен перерыв на 20 минут.
- Среди обязательных предметов – украинский язык, математика и история Украины.