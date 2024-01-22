Об этом сообщила глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И отметила, что точные даты неизвестны.

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Когда начнется регистрация на НМТ-2024

Вакуленко уточнила, что конкретные даты сообщат после того, как согласуют график проведения НМТ-2024.

Регистрацию намерены проводить только в онлайн-режиме.

Чтобы зарегистрироваться на мультитест, участнику сначала нужно создать персональный электронный кабинет. Также закачать туда определенные документы, указать информацию о себе и выбрать предметы, которые он будет сдавать во время мультитеста.

В течение периода регистрации будущий участник НМТ сможет внести изменения в указанную информацию, которую он вносит в электронном кабинете.

Например, в случае смены места прохождения или четвертого предмета абитуриент сможет изменить информацию, которую он предоставил ранее, но только до окончания регистрации. После завершения периода регистрации изменить информацию будет невозможно,

– уточнила Вакуленко.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Она также посоветовала поступающим, которые находятся за границей и планируют сдавать НМТ, не медлить и пытаться зарегистрироваться в начале регистрации. Все потому, что количество мест за границей будет ограничено.

Если вы задержитесь до последних дней регистрации, то, к сожалению, есть такой шанс, что вы не сможете проходить оценку в том городе или даже той стране, которая является самой близкой,

– резюмировала глава УЦОКО.

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НМТ-2024: что известно