Об этом сообщила глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И напомнила, что тест будет состоять из двух двухчасовых блоков, которые будут разделены перерывом.
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Сколько продлится перерыв на НМТ-2024
Вакуленко сообщила, что первый блок будет содержать задачи по украинскому языку и математике, второй – задачи по истории Украины и предмету по выбору.
При выполнении заданий одного блока в пределах 120 минут (60+60) участник НМТ сможет двигаться между задачами, то есть, если участник выполнит задание по украинскому языку быстрее 60 минут, то у него будет больше времени на математику, или наоборот, если участник НМТ дольше будет выполнять задачи по украинскому языку, будет иметь меньше времени на математику,
– уточнила глава УЦОКО.
Однако распределять время можно только в пределах большого блока. После перерыва участник уже не сможет вернуться к задачам первого блока, а сможет выполнять только задачи с другой, уточнила Вакуленко.
То есть если участник НМТ сэкономит время и на украинском языке, и на математике, у него не будет больше времени для выполнения теста по истории Украины или предмета по выбору,
– заметила она.
Участник НМТ должен завершить первую часть теста по 2 предметам до перерыва, вторую часть теста еще по двум предметам – после перерыва.
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Как будет проходить НМТ в 2024 году
- В 2024 году НМТ будет содержать уже 4, а не 3 предмета.
- 3 предмета будут обязательными и только один – по выбору.
- Мультитест продлится 4 часа с небольшим перерывом.
- В этом году к выборочным предметам добавили еще украинскую литературу и географию.
- Результаты НМТ потребуются всем поступающим в вузы.