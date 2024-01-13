В нем прописаны основные основы подготовки и проведения теста для оценки результатов обучения поступающих. Заметим, что результаты НМТ в этом году потребуются для поступления, в частности в ЗВО, всем абитуриентам.

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Как будет проходить НМТ в 2024 году

Так, благодаря результатам мультитеста можно стать студентом колледжа или вуза. Принять участие в тестировании могут одиннадцатиклассники или лица, имеющие среднее образование. При этом зарегистрировались в соответствии с требованиями законодательства.

Мультитест будет содержать три обязательных предмета – украинский язык, математику и историю Украины – и один предмет по выбору – украинскую литературу, биологию, географию, иностранный язык, физику, химию.

Все 4 предмета поступающие будут сдавать в один день двумя блоками по 120 минут с небольшим перерывом.

В 2024 году мультитест пройдет в рамках основной и дополнительной сессии тестирования. Основная стартует в мае.

Участие в НМТ является бесплатным.

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Как будет проходить регистрация на НМТ-2024

Сроки регистрации определят позже. Все же поступающий сначала должен создать персональный кабинет, внести в него необходимые личные данные и скачать копии регистрационных документов.

Также во время регистрации поступающий должен выбрать перечень предметов для тестирования и населенный пункт в Украине или за границей, где будет сдавать мультитест.

Тестовые аудитории, в которых будет проходить экзамен, будут оборудованы рабочими местами и компьютерами. Тесты составят в соответствии с действующими программами ВНО.

На сдачу теста предусмотрели 240 минут.

Результаты НМТ будут определять по рейтинговой шкале 100 – 200 баллов путем перевода тестовых баллов участников, полученных по каждому предмету, в рейтинговые баллы с помощью таблицы перевода, утвержденной Минобразования.