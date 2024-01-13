У ньому прописані основні засади підготовки та проведення тесту задля оцінювання результатів навчання вступників. Зауважимо, що результати НМТ цьогоріч будуть потрібні для вступу, зокрема, у ЗВО усім абітурієнтам.

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Як відбуватиметься НМТ у 2024 році

Так, завдяки результатам мультитесту можна стати студентом коледжу або вишу. Взяти участь у тестуванні можуть одинадцятикласники або особи, які мають повну середню освіту. При цьому зареєструвалися відповідно до вимог законодавства.

Мультитест міститиме три обов'язкові предмети – українську мову, математику та історію України – і один предмет на вибір – українську літературу, біологію, географію, іноземну мову, фізику, хімію.

Усі 4 предмети вступники складатимуть в один день двома блоками по 120 хвилин з невеликою перервою.

У 2024 році мультитест відбудеться у межах основної та додаткової сесії тестування. Основна стартує у травні.

Участь у НМТ безкоштовна.

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Як відбуватиметься реєстрація на НМТ-2024

Терміни реєстрації визначать пізніше. Все ж вступник спочатку має створити персональний кабінет, внести до нього необхідні особисті дані та завантажити копії реєстраційних документів.

Також під час реєстрації вступник має обрати перелік предметів для тестування та населений пункт в Україні або за кордоном, де складатиме мультитест.

Тестові аудиторії, у яких відбуватиметься іспит, будуть обладнані робочими місцями та комп'ютерами. Тести складуть відповідно до чинних програм ЗНО.

На складання тесту передбачили 240 хвилин.

Результати НМТ визначатимуть за рейтинговою шкалою 100 – 200 балів шляхом переведення тестових балів учасників, отриманих з кожного предмета, у рейтингові бали за допомогою таблиці переведення, затвердженої Міносвіти.