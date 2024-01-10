Недавно Міносвіти оприлюднило проєкт Порядку прийому на навчання у виші у 2024 році. Документ містить інформацію про особливості перебігу вступу, строки та етапи проведення вступної кампанії для майбутніх вступників на бакалаврат та в магістратуру.

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Як відбуватиметься вступна кампанія 2024 року

Обов'язковими предметами на НМТ-2024 будуть:

українська мова;

математика;

історія України.

Один предмет вступник обиратиме з переліку таких предметів:

українська література;

географія;

біологія;

фізика;

хімія;

англійська, німецька, французька, іспанська мова.

Вступники на мистецькі та спортивні спеціальності повинні не лише пройти творчий конкурс, а також складати НМТ.

У 2024 році під час вступу також можна подати результати НМТ 2022 або 2023 року, ЗНО 2021 років чи матурального іспиту.

Усі вступники цього року братимуть участь у конкурсному відборі з використанням однакового розрахунку конкурсного бала.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Скільки балів треба набрати для вступу

Для того, аби взяти участь у конкурсному відборі на бюджетні місця, треба набрати не менше ніж 130 конкурсних балів (для дітей загиблих Героїв ця умова не застосовуватиметься).

Конкурсний бал для вступу не може бути меншим ніж 150 балів для вступу на такі спеціальності:

Право;

Публічне управління та адміністрування;

Міжнародні відносини;

Фармація, промислова фармація;

Стоматологія;

Медицина;

Педіатрія.

Для розрахунку конкурсного бала абітурієнтів використовуватимуть вагові коефіцієнти предметів НМТ. Їх збережуть з 2023 року.

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Чи застосовуватимуть коефіцієнти та пільги

У вступній кампанії 2024 року не планують використовувати середні бали раніше здобутих документів про освіту та сільський коефіцієнт. Але використовуватимуть регіональний та галузевий коефіцієнти.

У 2024 році також збережуть пільги та пільгові категорії, зокрема для жителів ТОТ.

Що важливо! Цьогоріч скасували вступ без результатів НМТ на контракт на спеціальності, які мають особливу державну підтримку.

Також у 2024 році скасували вступ без ЄВІ та ЄФВВ у магістратуру за тим самим джерелом фінансування на ту ж саму спеціальність у виш, який закінчив випускник бакалаврату у поточному році, який проживає на ТОТ.

Громадське обговорення документа триватиме до 31 січня. Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну адресу andrii.okhrimovskyi@mon.gov.ua.