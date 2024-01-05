Так, абітурієнти отримуватимуть кошти на навчання і самі обиратимуть, у який виш їх "віддати". Детально про масштабні зміни розповів очільник уряду Денис Шмигаль.

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На сьогодні студенти мають можливість здобувати освіту у вишах "на бюджеті" та за контрактом. Натомість уряд хоче охопити державною підтримкою якомога більше студентів. Тому запровадить грантову систему.

Сьогодні ухвалюємо законопроєкт, який передбачає, що в майбутньому студенти зможуть навчатися за рахунок державного замовлення, державних грантів, пільгових кредитів, а також за контрактною формою навчання,

– заявив Шмигаль.

Державне замовлення, за словами прем'єра, – це не повністю безкоштовне навчання студента за кошти держави. Можливість безоплатно здобувати освіту у виші отримають найкращі відповідно до конкурсного балу абітурієнти. Також частину бюджетних місць нададуть вразливим категоріям.

Система державних грантів

Державне замовлення стосуватиметься насамперед спеціальностей, які потрібні державі. До прикладу, це будуть учителі і лікарі. Держава повністю оплачуватиме навчання для найкращих вступників за цими спеціальностями. А після успішного завершення навчання у виші пропонуватиме перше робоче місце.

Також запровадять модель державних грантів. Вони повністю або частково покрити витрати на навчання. Їх не треба буде повертати чи відпрацьовувати.

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Що впливатиме на розмір гранта

На розмір гранта, за словами очільника уряду, впливатиме два критерії: результати ЗНО/НМТ та обрана спеціальність.

Шмигаль також обіцяє, що кількість вступників, які отримають гроші на навчання, суттєво збільшиться.

Сьогодні 60% студентів навчається на контракті. Наша мета – щоб 60% студентів отримували різні види державної підтримки: держзамовлення, гранти, ваучери або, в майбутньому, пільгові кредити,

– заявив очільник уряду.

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Спеціальні умови прийому абітурієнтів

Нова система фінансування матиме стосунок лише на нових абітурієнтів.

Серед інших новацій, які пропонують, – також це встановлення спеціальних умов прийому на навчання у вишах для:

ветеранів;

дітей загиблих українських героїв;

дітей з інвалідністю;

дітей сиріт;

інших пільгових категорій.

Шмигаль наголосив при цьому, що вища освіта має стати більш якісною і доступною для тих, хто цього справді хоче.