У МОН назвали нагальну проблему у системі вищої освіти

Про це заявив заступник міністра з питань вищої освіти Михайло Винницький. І уточнив: це означає, що маємо певний "фетишизм" щодо дипломів.

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Винницький також заявив: називає вищезгадану систему "культура відчіпного". Тобто такі молоді люди вступають у ЗВО, аби від них відчепилися батьки.

Ця молода людина якось закінчує виш, отримує диплом і ось таким ставленням "на відчіпного" входить в життя. В результаті маємо відповідне ставлення до роботи, до академічної доброчесності – от виконав вимоги, здав щось там, відчепіться! Такий світогляд точно не стимулює інновації, власні ініціативи, суб'єктність,

– вважає посадовець.

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