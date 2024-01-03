Об этом заявил заместитель министра по вопросам высшего образования Михаил Винницкий. И уточнил: это означает, что имеем определенный "фетишизм" по отношению к дипломам.
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В МОН назвали неотложную проблему в системе высшего образования
Винницкий также заявил: называет вышеупомянутую систему "культура отцепного". То есть такие молодые люди вступают в ЗВО, чтобы от них отстали родители.
Этот молодой человек как-то заканчивает вуз, получает диплом и таким вот отношением "на отцепного" входит в жизнь. В результате имеем соответствующее отношение к работе, к академической добропорядочности – вот выполнил требования, сдал что-то там, отстаньте! Такое мировоззрение точно не стимулирует инновации, собственные инициативы, субъектность,
– считает чиновник.
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Какие ранее изменения в системе высшего образования анонсировали в МОН
- Ранее Михаил Винницкий заявил о кардинальных изменениях в системе высшего образования.
- Многие из них воплотят в жизнь уже в этом году.
- Так, в Украине намерены сократить количество вузов, подчиненных государству.
- Из 170 вузов оставят 100.
- Также МОН намерен убирать так называемые филиалы университетов.
- Винницкий также анонсировал предоставление грантов на получение высшего образования уже со следующего учебного года.