Какие изменения произошли в учебном процессе в Украине, что стоит знать о новом министре образования, его команде и их видении реформирования образовательной сферы, какие достижения на международной арене и новации в пределах государства радовали украинцев в 2023 году – читайте в материале 24 Канала.

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Главные события 2023 года в украинском образовании

Новый министр образования, его команда и скандал

В марте наконец состоялась замена министра образования и науки Украины. Скандальному Сергею Шкарлету, который чудом продержался в кресле главы МОН более двух лет, все-таки указали на дверь. Вместо него 21 марта на должность министра образования и науки Украины назначили ученого, воина и директора Малой академии наук Оксена Лисового.



Новым главой МОН стал воин и директор Малой академии наук Оксен Лисовой / "Слово и дело"

Однако вскоре после его назначения на должность вспыхнул скандал. Лисового так же, как и его предшественника Шкарлета, в докторской диссертации которого ученые обнаружили немало плагиата, так же обвинили в академической непорядочности. Речь идет о кандидатской диссертации по философии, которую Лисовой защитил в 2012 году. Хотя обвинения и опубликовали на странице скандальной организации "Украинского движения пацифистов", главу которой обвиняют в госизмене, все же история получила огласку.

Оксен Лисовой в свою очередь заявил о нулевой толерантности к академической непорядочности и подал диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. При этом пообещал: если в его работе обнаружат нарушения, откажется от степени кандидата наук. Свою диссертацию на проверку подал и глава Образовательного комитета Рады Сергей Бабак.

Впоследствии министр отметил, что в Украине будут формулировать новую идею добросовестности и в конце мая признался, что отказался от ученой степени. Поэтому история с проверкой диссертации министра зашла в тупик. Бабак отказался от ученой степени вслед за Лисовым. Что интересно, с 2023 года в Украине теперь можно отказаться от ученой степени.

Лисовой и его команда

Все же на фоне скандала Лисовой начал формировать свою команду и забирать должности у людей Шкарлета. Оставил из старой команды разве что Андрея Витренко, но "забрал" у него должность первого заместителя и сделал просто замом, и Светлану Даниленко. Также принял такие кадровые решения в пределах руководящего состава Минобразования:

первым лицом после министра стал соратник Лисового по МАН Евгений Кудрявец – отвечает за европейскую интеграцию;

Дмитрий Завгородний стал заместителем по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

ответственным заместителем за среднее образование назначили Андрея Сташкива;

Михаил Винницкий стал заместителем по вопросам высшего образования;

Евгению Смирнову назначили заместителем по вопросам дошкольного образования;

госсекретарем МОН назначили Максима Ярмистого;

Еще одним заместителем стал Денис Курбатов, который отвечает за науку и новации.

Обратите внимание! Каких реформ и образовательных изменений ждали от Лисового в должности главы Минобразования, мы писали здесь.

Анонсы реформ не заставили себя ждать

После прихода нового министра, конечно, начали раздаваться его заявления о реформах в системе образования. При этом чуть ли не в каждом ее звене. Приобщились с деталями и профильные заместители. Минобразования также обнародовало Визию будущего образования и науки Украины.

Глава МОН отметил, что, учитывая непростое военное время, образовательная инфраструктура должна быть безопасной и современной. И анонсировал формирование новой культуры, содержания образования и методологии. И подчеркнул: во время полномасштабной войны с Россией на первом месте – безопасность. И добавил, что в планах Минобразования также – изменение принципов подбора и обучения педагогов, цифровизация и мониторинг системы образования, изменение принципов оплаты труда, а также профтехобразование и т. п.

Дошкольное образование

Так, Лисовой анонсировал реформы в сфере дошкольного образования. В частности, такие как переход от принципов ухода к принципам развития ребенка, гарантированное место в детском саду и новую систему оплаты труда воспитателей.

Школа и возобновление реформы НУШ

Минобразования также заявило о возобновлении реформы "Новой украинской школы". В ее рамках планируют создать сеть академических и профессиональных лицеев. Это должно произойти уже до 2027 года. Средства на реализацию реформы предусмотрели, поэтому учебники печатают, а учителя должны проходить повышение квалификации. Продолжается активная работа над разработкой государственного стандарта для старшей профильной школы, ведь с 2027 года украинские школы перейдут на 12-летнюю систему образования. Пилотный проект должны запустить уже с 2025 года.

Безопасность в учебном заведении. В Украине из-за войны продолжают обустраивать надежные укрытия в учебных заведениях. В 2023 году выделили 1,5 миллиарда гривен субвенции на эти цели. Убежища уже имеют около 80% учебных заведений. Также в нашем государстве отстроили полтысячи учебных заведений из 3,5 тысячи разрушенных Россией.



Современные укрытия в учебных заведениях / Фото с фейсбук-страницы Руслана Кравченко

Полицейские в школах. Глава МВД Игорь Клименко заявил, что в каждом учебном заведении будет находиться полицейский – специально отобранный, обученный и экипированный человек. А на входах в школы также установят металлоискатели и арки. Особое внимание будут обращать на школы, расположенные недалеко от зоны боевых действий и границы с Беларусью.

Строительство подземных школ. В Украине в этом году также начали беспрецедентное строительство подземных школ. Первую такую школу сооружают в Харькове. В ней смогут учиться очно в две смены около 900 детей. Строительные работы планируют завершить в январе 2024 года. На одном учебном заведении город не остановится. Строят подземную школу и в поселке Коротычи на Харьковщине. Она сможет выдержать прямое попадание ракеты. А во Львове продолжается строительство первой в Украине школы, спроектированной 3D-принтером.

В Харькове также часть учеников может учиться офлайн. Все благодаря обустроенной школе в метро. Образование там получают около 1,5 тысячи школьников. Также в метро планируют обустроить и детсад.



В Харькове увеличивается количество учеников, которые учатся очно / Телеграм Игоря Терехова

В Украине также стартовала архитектурная трансформация советских школ. Сначала проект охватит восстановление 5 учебных заведений. Новая школа предусматривает наличие укрытия, современный дизайн и безбарьерное пространство.

Представлена в нашем государстве и Стратегия реформы школьного питания. Она предусмотрена на период до 2027 года.

Также в нашем государстве изменят механизм учета детей дошкольного и школьного возраста. Его будут осуществлять с использованием Автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента (АИКОМ).

Учителя. МОН в этом году было обеспокоено и тем, что многие учителя до сих пор не вернулись из-за границы из-за войны. Лисовой пообещал повышение зарплат педагогам уже со следующего года.

Анонсировали в Украине и создание Гвардии учителей. Такие педагоги призваны возвращать украинское образование и культуру на деоккупированные территории.

Обучение во время войны и изменения в программе

Ученики в Украине учатся сегодня в рамках трех форматов – очно, онлайн и по смешанной форме. В приоритете – очное обучение. Педагогические советы школ могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного дня, недели, занятий. И даже форму организации обучения.



Обучение школьников во время полномасштабной войны / Коллаж Образование 24

Что интересно, вскоре после назначения министр заявил, что количество предметов в школе надо уменьшить. Украинцы активно откликнулись и устроили дискуссию по этому поводу. Все же впоследствии Лисовой отметил, что ключевые учебные дисциплины в школе сокращать не будут.

В Минобразования также предложили ввести элементы билингвального образования в старших классах украинских школ и один из профильных предметов преподавать параллельно на украинском и английском языках.

Лисовой к тому же заявил, что МОН разрабатывает проект стандартов, которые предусматривают введение отдельного курса полового воспитания в школах.

В МОН также заявили, что информатику ученики будут изучать в более современном формате: с помощью IT-студий. А учебники по истории Украины, в частности для одиннадцатиклассников, претерпят определенные изменения из-за войны.

Обучение на языках нацменьшинств. Правительство также согласовало законопроект, который касается прав национальных меньшинств в Украине, в том числе и на образование. Законопроект, в частности, предлагает в классах с языками обучения нацменьшинств, которые являются официальными языками ЕС, гарантировать право на использование соответствующего языка во время обучения. Однако Рада его еще не одобрила. Заметим, что русского языка предложенные изменения не касаются.

Лисовой, что важно, подчеркнул, что учителя и ученики должны общаться на украинском во время уроков и на переменах.

Высшее образование

В высшем образовании анонсировали также немало изменений. Однако они будут касаться обучения в 2024 году. В частности, студенты будут выбирать конкретную специальность не сразу при поступлении и смогут завершать обучение на бакалавриате быстрее. Кроме этого, смогут получить грант на обучение, который потратят на оплату образования в вузе. А количество вузов планируют уменьшить. Детали мы обещаем рассказать в следующем материале.

Отмена заочной формы обучения. В сфере высшего образования также продолжались баталии относительно замены заочной и вечерней форм обучения в вузах дистанционной. В МОН говорили, что эти формы – рудимент прошлого. Однако соответствующие идеи не проходили Образовательный комитет Рады. В итоге Лисовой заявил, что услышал общественность и нардепов и не будет отменять эти две формы обучения. Однако заочную форму обучения трансформируют.

Отмена отсрочки от мобилизации для части студентов

Украинское правительство предлагает Верховной Раде отменить право на отсрочку от мобилизации части студентов. Речь идет, в частности, о тех, кто получает повторное высшее образование. Эта тема получила широкое обсуждение, в частности после того, как журналисты выяснили, что в вузах Украины получают образование немало мужчин, которым уже более 30 лет. Нардепы же заявили, что это способ избежать мобилизации.

Правительство Украины также одобрило предложение Минобразования по реорганизации Национального авиационного университета. На базе НАУ образуют Государственный университет "Киевский авиационный институт" и Украинскую государственную летную академию (в Кропивницком) с отнесением их к сфере управления Минобразования.

Скандал с Ириной Фарион. Украинцев также недавно возмутили высказывания языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион о русскоязычных воинах в ВСУ. Она назвала их "русскими" и "сбродом". Студенты даже вышли на митинг с требованием уволить преподавательницу из Львовской политехники. Впоследствии СБУ открыла против Фарион уголовное производство, а глава МОН Оксен Лисовой затем подтвердил, что языковеда уволили из "Львовской политехники".



Студенты требуют уволить Фарион из НУ "Львовская политехника" / Фото 24 Канала

Среди других интересных новостей года, которые касались сферы высшего образования, такие:

Украинские учебные заведения больше не будут осуществлять набор абитуриентов для получения степени высшего образования младшего бакалавра.

Студенты в Украине получили возможность присылать копию своего учебного билета в Дие.

Студенты-медики теперь могут сдавать госэкзамен несколько раз.

Американскому историку и писателю Тимоти Снайдеру вручили награду Почетного доктора Каразинского университета, а экс-премьер Великобритании Борис Джонсон получил диплом Почетного доктора Львовского университета.



Борис Джонсон получил диплом Почётного доктора Львовского университета / Фото Максима Козицкого

Владимир Зеленский поручил проработать вопрос выезда студентов на обучение за границу во время войны.

Профтехобразование

Образование военных заведений уже переформатировали на нужды ВСУ. Глава МОН Оксен Лисовой также заявил, что хочет изменить подходы к профтехобразованию. Он считает, что училища должны стать быстрым трамплином к получению профессии, воспользоваться которым может каждый.

Правительство также запустило проект, который поможет нашим героям вернуться к мирной жизни. Так, в учреждениях профессионального образования те воины, которые получили инвалидность во время войны, могут получать новую профессию.

Наука

Министр также анонсировал крупные инвестиции в научные разработки в Украине. Их направят, в частности, на актуальные исследования и поддержку молодых ученых. В правительстве заявили и о реформировании Национальной академии наук.

Результаты PISA

В начале декабря обнародовали результаты PISA-2022 – международного исследования качества образования. Оно оценивает способность 15-летних учеников применять знания и умения по чтению, математике и естественно-научным дисциплинам в жизни. Его проводят раз в три года (один год пропустили из-за пандемии), охватывая более 80 стран мира. Украина во второй раз приняла участие в этом исследовании.

Министр Лисовой заявил, что цифры неутешительны, но предсказуемы. Самые высокие результаты в цикле 2022 года украинские ученики получили по естественно-научным дисциплинам. А вот в чтении показали результат гораздо ниже, если сравнить с исследованием 2018 года. В целом наибольшее падение результатов в цикле PISA-2022 – именно в области чтения. Глава МОН подчеркнул, что уже начали работу для наверстывания образовательных потерь.

Презентация образовательной Мрии

Вице-премьер Михаил Федоров в этом году анонсировал продолжение курса на диджитализацию – изменения будут касаться и сферы образования. Так, в День знаний президент Украины Владимир Зеленский представил украинскую образовательную Мрию. Это новое приложение является аналогом Дии. Оно будет помогать ребенку, родителям и учителям эффективнее ориентироваться в учебном процессе и за его пределами, вовремя указывать, на что обратить внимание, чему посвятить больше времени. Мрия будет содержать библиотеку контента, который нужен именно этому ребенку, информацию об образовательных программах, курсах, видеоматериалах, внешкольных активностях, олимпиадах, кружках. Мрию обещали запустить в этом году, но Федоров заявил о запуске сервиса уже в 2024 году.



Презентация образовательного приложения Мрия / Фото Офиса президента

Облегчение для школьников-беженцев

Вызовом для украинской системы образования также осталось обучение украинских детей-беженцев за рубежом. А таких в этом году было около полумиллиона. Большинство этих детей учились параллельно в местной школе очно и в украинской – дистанционно. Это усилило образовательные потери. Также не было четкого алгоритма зачисления результатов обучения таких детей после их возвращения на Родину.

Однако в этом году Минобразования Украины согласовало новую программу для детей-беженцев, чтобы уменьшить нагрузку на учеников. В украинской школе им разрешили изучать только предметы украиноведческого компонента. То есть украинский язык, украинскую литературу, историю Украины, географию, гражданское образование и защиту Украины. Они занимают 6 – 8 часов в неделю. Оценки других предметов, которые дети будут изучать в иностранных школах, им перезачтут после возвращения в Украину.

Английский язык – язык международного общения

Верховная Рада поддержала, но пока в первом чтении, законопроект об английском языке в Украине. Так, английский язык станет одним из языков международного общения в нашем государстве. Соответственно, на отдельных должностях, в частности на госслужбе, знание английского будет обязательным.

Удачи на международной арене

Впервые в истории нашей страны украинский учитель Артур Пройдаков попал в 10 лучших учителей планеты по версии премии Global Teacher Prize. Он преподает украинский язык и литературу и является победителем Global Teacher Prize Ukraine 2021. Кстати, 5 учителей получили премию Global Teacher Prize Ukraine 2023.



Артур Пройдаков вошел в 10 лучших учителей планеты / Global Teacher Prize Ukraine

Также украинка Екатерина Пожарская получила международную премию Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award 2023 по математике. Ее присудили за "вклад в теорию информационной сложности".

А наши юные гении на международной олимпиаде в США собрали 35 наград. При этом еще один украинский учитель из Винницы Владислав Качур победил в престижном международном конкурсе Teacher Masterclass Competition.

НМТ и вступительная кампания

В 2023 году выпускники школ в Украине уже второй раз в условиях полномасштабной войны сдавали упрощенный вариант ВНО – НМТ – и по его результатам поступали в вузы. Он проходил как в Украине, так и за рубежом. Мультитест содержал три предмета, два из которых были обязательными. Это украинский язык и математика. И здесь не обошлось без скандала. Дело в том, что историю Украины сделали лишь предметом на выбор.

К слову, Украинский центр оценивания качества образования получил новую руководительницу – Татьяну Вакуленко, которая до этого была заместителем руководителя. Заметим также, что в 2024 году количество предметов на НМТ увеличится на один обязательный.

Так, 3794 участника НМТ получили заветные 200 баллов как минимум по одному предмету. В частности, 50 стали лучшими во всех трех предметных тестах НМТ. Вступительная кампания в 2023 году продолжалась дистанционно через электронные кабинеты.

В 2023 году на бакалавриат поступило 267 тысяч абитуриентов. Из них 67 тысяч – на бюджетные места, 200 тысяч – на контрактную форму. К слову, 172 тысячи бакалавров в этом году поступили на магистратуру. Мы писали также о 10 самых популярных специальностях по зачислению на бюджет в вузы Украины в 2023 году; о том, какие самые популярные специальности среди поступающих в колледжи в 2023 году и называли 100 самых популярных украинских вузов среди абитуриентов в 2023 году.

Признание образования, полученного на ВОТ

В Украине теперь будут признавать результаты обучения лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины. Они смогут получать или продолжить получение образования на территории других регионов Украины. При этом за средства государства или местного бюджета.

Дерусификация в действии и расцвет украинского языка

Запрет российских источников. В Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования советуют украинским ученым не использовать российские источники в публикациях. При этом о запрете не говорится. Не так давно в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко запретили использование российских источников информации и закрыли программы по изучению русского и белорусского языков.

В Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования советуют украинским ученым не использовать российские источники в публикациях. При этом о запрете не говорится. Не так давно в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко запретили использование российских источников информации и закрыли программы по изучению русского и белорусского языков. Расцвет украинского языка. Интерес к украинскому языку является рекордным за все годы украинской независимости. Как и переход на украинский язык, заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Интерес к украинскому языку является рекордным за все годы украинской независимости. Как и переход на украинский язык, заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень. Национальные кадры. Правительство также согласовало порядок подготовки специалистов, которые будут укреплять украинскую национальную и гражданскую идентичность. Готовить кадры будут в вузах, колледжах, научных учреждениях.

Таким насыщенным на изменения и анонсированные реформы и непростым из-за полномасштабной войны был этот 2023 год в сфере образования. А подробнее о самых важных анонсах и реформах, которые прозвучали из уст чиновников с намерением воплотить в 2024 году, мы расскажем в наших образовательных Прогнозах на следующий год.