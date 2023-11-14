Собираться студенты начали около 12:00 у главного корпуса "Львовской политехники". Многие участники митинга принесли с собой плакаты "Фарион – прочь", "Ирина Фарион позорит Украину", "Долой коммунистку Фарион". О том, что происходит под стенами вуза – рассказывает 24 Канал.

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В комментарии 24 Канала один из протестующих – Руслан Пасечник рассказал, что сразу после того, как протест начался, к студентам вышло руководство вуза и предложило диалог.



Митингующие принесли с собой плакаты с громкими лозунгами / Фото 24 Канала



Студенты требуют уволить Фарион НУ "Львовская политехника" / Фото 24 Канала

"Мы провели круглый стол с руководством университетом. Их позиция такова, что у них якобы нет правовой базы для увольнения преподавательницы Ирины Дмитриевны Фарион, но создана комиссия, которая рассмотрит морально-правовой вопрос поведения языковеда и тогда примут решение", - отметил Руслан Пасичник.

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Он уточнил, что решение комиссия пообещала принять до 23 ноября, если этого не произойдет, студенты снова выйдут на протест.

Мы будем делать это, пока в Национальном университете Львовская политехника не перестанет преподавать человек, который вредит украинскому государству,

– подчеркнул студент.

Отметим, что среди митингующих — студенты НУ "Львовская политехника", ЛНУ Ивана Франко, колледжа индустрии моды КНУКиМ и другие.

Студенты обещают повторить протест в случае, если увольнение не состоится / Фото 24 Канала

Справка. Ирина Фарион является преподавательницей, доцентом, доктором филологических наук и профессором кафедры украинского языка во Львовской политехнике.

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