Фарион сказала, что не может назвать украинцами русскоговорящих бойцов бригады Нацгвардии "Азов" и 3-й отдельной штурмовой бригады.

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Лично обратился в соответствующие органы государственной власти – Национальную полицию Украины, СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания относительно проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования,

– отметил Лубинец.

Омбудсмен пояснил, что нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков – наказывается в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украины.

"В Вооруженных Силах Украины служат и защищают Украину мужчины и женщины из разных групп общества, разных национальных сообществ, разного вероисповедания и убеждений, разного места жительства и т.д.", - добавил он.

Что этому предшествовало

Недавно Фарион была гостей программы "Рандеву с Яниной Соколовой", где во время разговора журналистка отметила, что некоторые военные бригады "Азов" и 3-я отдельная штурмовая бригада общаются на русском языке, в частности в бою. На что Фарион ответила, что "категорически не принимает" этого.

"Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке - то пусть себя назовут "русскими". Почему они такие шальные? Они такие большие патриоты. Покажи свой патриотизм - выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко", - сказала языковед.

Среди военных и общественных деятелей такое высказывание языковеда возмутило. В частности заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что правоохранители должны обратить внимание на деятельность Фарион.