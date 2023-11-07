Фаріон сказала, що не може назвати українцями російськомовних бійців бригади Нацгвардії "Азов" і 3-ї окремої штурмової бригади.

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Особисто звернувся до відповідних органів державної влади – Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування,

– зазначив Лубінець.

Омбудсмен пояснив, що порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками – карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України.

"У Збройних Силах України служать і захищають Україну чоловіки й жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконань, різного місця проживання тощо", – додав він.

Що цьому передувало

Нещодавно Фаріон була гостею програми "Рандеву з Яніною Соколовою", де під час розмови журналістка зазначила, що деякі військові бригади "Азов" та 3-я окремої штурмової бригади спілкуються російською мовою, зокрема в бою. На що Фаріон відповіла, що "категорично не приймає" цього.

"Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою – то нехай себе назвуть "рускими". Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка", – сказала мовознавиця.

Серед військових та громадських діячів таке висловлювання мовознавиці викало обурення. Зокрема, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що правоохоронці мають звернути увагу на діяльність Фаріон.