Впрочем, учебное заведение изменило свою позицию. Это произошло после того, как из-за действий Фарион задержали студента из Крыма. Она выложила скриншот письма парня на своем канале и отказалась заблюрить его личные данные. Какая сейчас ситуация вокруг Фарион – разбирался 24 Канал.

Смотрите также "Не могу назвать их украинцами": что известно о языковом скандале между Фарион и военными

Университет сформировал рабочую группу

Об этом журналистам "Суспильне.Крым" сообщила пресс-служба Национального университета "Львовская политехника". Итоги работы планируется обнародовать 22 ноября.

На фейсбук-странице университета пока нет этой информации. В комментариях к сообщениям на другие темы, не связанные с Фарион, пользователи то и дело вспоминают этот инцидент и требуют наказать преподавательницу.



Пользователи фейсбука продолжают писать о Фарион / Скриншот 24 Канала

В то же время в заявлении кафедры украинского языка "Львовской политехники" от 11 ноября выразили поддержку Фарион. В ней указано, что филологиня ведет "неутомимую научную работу", а ее слова из интервью Янине Соколовой вырвали из контекста.

Произвольная и пристрастная интерпретация вырванных из контекста интервью фраз и воинственно-агрессивные призывы относительно Ирины Фарион, которые то и дело случаются в соцсетях, наводят на мысль о целенаправленной травле,

– говорится в заявлении коллектива кафедры.

Фарион продолжает помогать ФСБ

Тем временем в телеграм-канале "Крымский смерш" радуются, что "рвут информационную повестку", и насмехаются над Фарион. Сначала там не раз поблагодарили женщину, которая фактически "сдала" студента, а затем шутят, что "готовят пути эвакуации" для "товарища Фарион". Ей в шутку обещают предоставить российский паспорт и билеты в Москву, а также наградить – но посмертно. Также пропагандисты стебутся с нее, отправляя письма на почту.

Днем "Крымский смерш" написал, что вычислил еще две семьи, поддерживавшие Украину в Крыму. Это сделали также благодаря скриншотам из канала Фарион.

Сама Фарион считает эту ситуацию провокацией.



Фарион отказалась брать ответственность за свои действия / Скриншот 24 Канала

Также поддерживающие ее удивляются, что в Крыму до сих пор изучают украинскую филологию. Однако интересно, что раньше это не вызывало удивления у группы поддержки Фарион. К скриншоту на канале языковеда с письмом из Крыма всего несколько комментариев, и во всех просят скрыть фамилию парня.



Поклонники Фарион поддерживают ее при любых обстоятельствах / Скриншот 24 Канала

Смотрите также "Орлица" против военных: как украинцы не стерпели обиду от Ирины Фарион

У Зеленского требуют привлечь Фарион к ответственности

Об этом уже попросила Тамила Ташева, назвав поступок женщины низким. А Михаил Подоляк указал, что хайп Фарион привел к трагедии.