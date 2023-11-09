Идет второй год полномасштабной войны, но боевые действия далеки от завершения, что признает даже Главнокомандующий Валерий Залужный. Сегодня сложилась такая ситуация, что Силы обороны Украины не могут нанести оккупантам решающее поражение, а россияне и близко еще не исчерпали свой ресурс, напоминает 24 Канал.

К теме "Не могу назвать их украинцами": что известно о языковом скандале между Фарион и военными

В этих условиях с обеих сторон фронта растет вера в "черного лебедя" – непрогнозируемое событие, способное кардинально изменить ситуацию. Примером тому является вера многих украинцев в смерть Путина и мятеж в России. Россияне же верят в "ядерное оружие" и путч против Зеленского. Но история свидетельствует, что "черные лебеди" могут и не прилететь, если их не позвать. Поэтому спецслужбы активно работают над этим.

Да, речь о различных ИПСО и провокациях. Для их создания есть масса вариантов. Однако одним из самых любимых методов спецслужб является использование в собственных целях так называемых лидеров общественного мнения. Их можно разделить на тех, кем манипулируют втемную (это так называемые "полезные идиоты"), а также на тех, кто сознательно является частью информационной атаки (так называемые "агенты влияния"). Последние долгое время работали в Украине и даже не скрывали этого – говорится о телеканалах из пула Виктора Медведчука, медийных ресурсах Евгения Мураева и Вадима Рабиновича.

Сейчас эти организованные "троянские кони" разгромлены, действиям многих участников этих медиабанд дана юридическая оценка (к сожалению, не всем). Впрочем, желающие сеять "зраду" и распространять раздор среди украинцев до сих пор есть.

Яркий пример – недавний скандал с бывшим нардепом и представительницей партии ВО "Свобода" Ириной Фарион. Та в очередной раз оскорбила украинских военных из-за их якобы незнания украинского языка.

Я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят на украинском языке – то пусть себя назовут "русскими". Почему они такие ошалевшие? Если они такие большие патриоты – покажите свой патриотизм. Ну что это за чушь – воевать в украинской армии и говорить на русском языке!

– сказала Фарион во время интервью с Яниной Соколовой.

Тогда языковед решила еще и комментировать армейские правила (хотя сама к армии не имеет никакого отношения) и заявила, что русскоязычные военные нарушают армейскую дисциплину, а "если в армии нет дисциплины, "это сброд тогда"".

Казалось бы, что Фарион наговорила уже слишком много, и должна была бы остановиться. Но нет. Языковед только усиливала скандал и продолжала оскорблять всех, кто хоть как-то не соглашался с ее мнением. Под раздачу попал Максим Жорин – бывший командир "Азова", а ныне заместитель командира Третьей штурмовой бригады, Екатерина Полищук "Пташка", которая была на Азовстали и в плену, и другие военные.

Оправдывать москворотых в армии – отдалять нашу победу или еще хуже – воевать за еврорашу,

– писала она.

Объявить врагом тех, кто уже столько лет сдерживает российское нашествие, – это даже не премия Дарвина. Но нового здесь ничего нет – плевать в спину тем, кто тебя защищает, давняя забава Фарион. Это традиционный "конек" госпожи Фарион, который в свое время позволил ей даже избраться в парламент. Ничто другое ее не касается, по крайней мере, учитывая заявления.

Сейчас славные времена жизни в столице и постоянных депутатских заработков для Фарион прошли, однако осталась ненависть к русскому языку. Напомним, ранее она "благословила" уничтожение россиянами украинского города Мариуполя на основании того, что его жители знали русский язык. Список можно продолжать – эта дама давно наговорила себе на не одну статью, однако до сих пор держит свой рот открытым. И несет невесть что.

Кто такая Фарион – никаких иллюзий нет. Все вопросы снял еще 10 лет назад львовский журналист Даниил Мокрик, который нашел в архивах документы, подтверждающие, что Ирина Дмитриевна с 1987-го была кандидатом в члены КПСС, а с 1988-го – членом компартии. При этом еще с 1978 года Фарион являлась членом ВЛКСМ (молодежное крыло коммунистической партии).



Проукраинские митинги во Львове, когда Фарион становилась коммунисткой / Архивное фото

То есть, когда весной 1988-го во Львове уже бушевали многолюдные митинги во главе с Вячеславом Черноволом, Михаилом Горынем и Степаном Хмарой, комсомолка Фарион официально становилась коммунисткой Фарион. И если работа Фарион на КГБ еще не доказана официальная, то ее партийная принадлежность не подлежит сомнению.

Исторический документ – характеристика Ирины Фарион для вступления в ряды Компартии / Фото Zaxid.net

Кроме того, что Фарион была специалистом по марксистско-ленинской эстетике (чтобы это не было), она еще и боролась за русский язык, пропагандировала его среди иностранных студентов во Львове. Все это есть в документах и это было бы очень весело, если бы не было так грустно.

В принципе, на этом нужно бы было поставить точку и навсегда забыть о Фарион с ее черным ртом и красным коммунистическим сердцем. Но нет – она, пользуясь тем, что в уже Независимой Украине не произошло люстрации, сделала карьеру, более того – она до сих пор популярна и имеет аудиторию поклонников, которые даже дали ей специфическое прозвище – "Орлица". А самое неприятное то, что некоторые СМИ охотно дают ей площадку для проповедей в ожидании лайков и просмотров (как вышло сейчас с эфиром Янины Соколовой на "5 Канале"). Таким образом, откровенные антиукраинские речи маргинальной личности выдаются за серьезные политические заявления. А всеукраинские медиа, которые должны вообще-то игнорировать это (эта тактика не с первого раза, но все же сработала в случае коллеги Фарион – Надежды Савченко), легализуют их и тиражируют.

Фарион до сих пор в Украине возможна и до сих пор имеет все возможности нести свою антиукраинскую пропаганду. Да, ее забанили на фейсбуке, не проблема – она перешла в созданную россиянами соцсеть Telegram. Более того, ее до сих пор не уволили с работы – да, она остается работать во Львовской политехнике и сохраняет возможность засорять мозги украинской молодежи.

Львовская политехника официально встала на сторону Фарион и заявила, что та может нести любой бред за пределами вуза.

Безусловно, каждый воин, который защищает нашу землю и наш народ, независимо от вероисповедания или языка общения, заслуживает высочайшего уважения и благодарности. И это незыблемая – позиция нашего университета. Во Львовской политехнике действует кодекс корпоративной культуры, который определяет моральные принципы, правила и нормы общения и поведения участников академического сообщества нашего университета. Однако Львовская политехника не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета,

– заявление Львовской политехники по поводу скандала с Фарион.

Таким образом, университет нарушил собственные правила, в частности, Положение о Кодексе корпоративной культуры вуза (Приказ № 149-1-10 от 19 марта 2020 года). Напомним, Раздел 4 Кодекса прямо обязывает членов академического сообщества во время взаимодействия со СМИ "действовать в интересах Университета, поддерживать его имидж, не причинять вреда интересам", а Раздел 3 обязывает "не допускать проявлений дискриминации по любым признакам". Фарион плевала и на главу 3, и на главу 4, а также вообще на всех.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже обратился в полицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Однако получит ли Фарион наказание за все свои грязные заявления – вопрос остается открытым.