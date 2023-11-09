Минає другий рік повномасштабної війни, але бойові дії далекі від завершення, що визнає навіть Головнокомандувач Валерій Залужний. Сьогодні склалася така ситуація, що Сили оборони України не можуть завдати окупантам вирішальної поразки, а росіяни й близько ще не вичерпали свій ресурс, нагадує 24 Канал.

До теми "Не можу назвати їх українцями": що відомо про мовний скандал між Фаріон і військовими

У цих умовах по обидва боки фронту зростає віра у "чорного лебедя" – непрогнозовану подію, яка здатна кардинально змінити ситуацію. Прикладом цього є віра багатьох українців у смерть Путіна та заколот в Росії. Росіяни ж вірять в "ядерну зброю" та путч проти Зеленського. Але історія свідчить, що "чорні лебеді" можуть і не прилетіти, якщо їх не покликати. Тому спецслужби активно працюють над цим.

Так, мова про різноманітні ІПСО та провокації. Для їх створення є маса варіантів. Однак одним з найулюбленіших методів спецслужб є використання у власних цілях так званих лідерів суспільної думки. Їх можна розділити на тих, ким маніпулюють втемну (це так звані "корисні ідіоти"), а також на тих, хто свідомо є частиною інформаційної атаки (так звані "агенти впливу"). Останні тривалий час працювали в Україні на навіть не приховували цього – мовиться про телеканали з пулу Віктора Медведчука, медійні ресурси Євгена Мураєва та Вадима Рабиновича.

Нині ці організовані "троянські коні" розгромлені, діям багатьох учасників цих медіабанд дана юридична оцінка (на жаль, не всім). Втім, охочі сіяти "зраду" та ширити розбрат серед українців досі є.

Яскравий приклад – нещодавній скандал з колишньою нардепкою та представницею партії ВО "Свобода" Іриною Фаріон. Та вкотре образила українських військових через їх буцімто незнання української мови.

Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не говорять українською мовою – то нехай себе назвуть "руськими". Чому вони такі очманілі? Якщо вони такі великі патріоти – покажіть свій патріотизм. Ну що це за бздура – воювати в українській армії і говорити російською мовою!

– сказала Фаріон під час інтерв'ю з Яніною Соколовою.

Тоді мовознавиця вирішила ще й коментувати армійські правила (хоч сама до армії не має жодного стосунку) і заявила, що російськомовні військові порушують армійську дисципліну, а "якщо в армії немає дисципліни, "це зброд тоді"".

Здавалося б, що Фаріон наговорила вже забагато, і мала б зупинитися. Але ні. Мовознавиця лише посилювала скандал і продовжувала ображати усіх, хто хоч якось не погоджувався з її думкою. Під роздачу потрапив Максим Жорін – колишній командир "Азову", а нині заступник командира Третьої штурмової бригади, Катерина Поліщук "Пташка", яка була на Азовсталі й в полоні, та інші військові.

Виправдувати москворотих у війську – віддаляти нашу перемогу або ще гірше – воювати за єврорашу,

– писала вона.

Оголосити ворогом тих, хто вже стільки років стримує російську навалу, – це навіть не премія Дарвіна. Але нового тут нічого нема – плювати в спину тим, хто тебе захищає, давня забавка Фаріон. Це традиційний "коник" пані Фаріон, який свого часу дозволив їй навіть обратися до парламенту. Ніщо інше її не обходить, принаймні, зважаючи на заяви.

Нині славні часи життя у столиці та сталих депутатських заробітків для Фаріон минули, проте залишилась ненависть до російської мови. Нагадаємо, раніше вона "благословила" знищення росіянами українського міста Маріуполя на підставі того, що його мешканці знали російську мову. Список можна продовжувати – ця пані давно наговорила собі на не одну статтю, проте й досі тримає свій рот відкритим. І несе казна-що.

Хто така Фаріон – жодних ілюзій немає. Всі питання зняв ще 10 років тому львівський журналіст Данило Мокрик, який знайшов в архівах документи, які засвідчили, що Ірина Дмитрівна з 1987 року була кандидатом у члени КПРС, а з 1988-го – членом компартії. При цьому ще з 1978 року Фаріон була членом ВЛКСМ (молодіжне крило комуністичної партії).



Проукраїнські мітинги у Львові, коли Фаріон ставала комуністкою / Архівне фото

Тобто, коли навесні 1988-го у Львові вже вирували велелюдні мітинги на чолі з В’ячеславом Чорноволом, Михайлом Горинем і Степаном Хмарою, комсомолка Фаріон офіційно ставала комуністкою Фаріон. І якщо робота Фаріон на КДБ ще не доведена офіційна, то її партійна приналежність не викликає сумніву.

Історичний документ – характеристика на Ірину Фаріон для вступу у лави Компартії / Фото Zaxid.net

Крім того, що Фаріон була фахівцем з марксистсько-ленінської естетики (щоб це не було), вона ще й боролася за російську мову, пропагувала її серед іноземних студентів у Львові. Все це є в документах і це було б дуже весело, якби не було так сумно.

В принципі, на цьому потрібно б було поставити крапку і назавжди забути про Фаріон з її чорним ротом і червоним комуністичним серцем. Але ні – вона, користаючись тим, що у вже Незалежній Україні не відбулося люстрації, зробила кар'єру, ба більше – вона досі популярна і має аудиторію шанувальників, які навіть дали їй специфічне прізвисько – "Орлиця". А найприкріше те, що деякі ЗМІ охоче дають їй майданчик для проповідей в очікуванні лайків та переглядів (як вийшло зараз з ефіром Яніни Соколової на "5 Каналі"). Тож відверті антиукраїнські промови маргінальної особи видаються за серйозні політичні заяви. А всеукраїнські медіа, які б мали взагалі-то ігнорувати це (ця тактика не з першого разу, але все ж спрацювала у випадку колеги Фаріон – Надії Савченко), легалізують їх та тиражують.

Фаріон досі в Україні можлива і досі має усі можливості нести свою антиукраїнську пропаганду. Так, її забанили на фейсбуці, не проблема – вона перейшла до створеної росіянами соцмережі Telegram. Ба більше, її досі не звільнили з роботи – так, вона залишається працювати у Львівській політехніці та зберігає можливість засмічувати мізки українській молоді.

Львівська політехніка офіційно встала на сторону Фаріон і заявила, що та може нести будь-яку маячню за межами вишу.

Беззаперечно, кожен воїн, який боронить нашу землю і наш народ, незалежно від віросповідання чи мови спілкування, заслуговує найвищої поваги та вдячності. І це – непорушна позиція нашого університету. У Львівській політехніці діє кодекс корпоративної культури, який визначає моральні принципи, правила та норми спілкування і поведінки учасників академічної спільноти нашого університету. Однак Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом,

– заява Львівської політехніки з приводу скандалу з Фаріон.

Отже, університет порушив власні правила, зокрема, Положення про Кодекс корпоративної культури вишу (Наказ № 149-1-10 від 19 березня 2020 року). Нагадаємо, Розділ 4 Кодексу прямо зобов'язує членів академічної спільноти під час взаємодії зі ЗМІ "діяти в інтересах Університету, підтримувати його імідж, не спричиняти шкоди інтересам", а Розділ 3 зобов'язує "не допускати проявів дискримінації за будь-якими ознаками". Фаріон плювала і на розділ 3, і на розділ 4, а також взагалі на всіх.

Омбудсмен Дмитро Лубінець вже звернувся до поліції, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Однак чи отримає Фаріон покарання за всі свої брудні заяви – питання залишається відкритим.