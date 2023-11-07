На скандал отреагировали в Национальном университете "Львовская политехника", где Ирина Фарион является преподавателем. Там подчеркнули, что не несут ответственности за действия и высказывания работников и студентов вне университета.

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Как отреагировали на скандал в Львовской политехнике

В официальном комментарии Львовская политехника заявила, что в учебном заведении действует кодекс корпоративной культуры, определяющий моральные принципы, правила и нормы общения и поведения участников академического сообщества университета. Впрочем, вне университета администрация вуза не несет ответственности за действия и слова работников.

Львовская политехника не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета,

– говорится в сообщении.

Вместе с тем, в комментарии Львовская политехника подчеркнула, что каждый воин, защищающий нашу землю и наш народ, независимо от вероисповедания или языка общения, заслуживает высочайшего уважения и признательности. В администрации подчеркнули, что это незыблемая позиция университета.

Также в вузе сообщили, что с 2014 года украинским защитникам активно помогали разными способами – интеллектуальными ресурсами, научными разработками, волонтерством. В рядах ВСУ воюют студенты, преподаватели, работники, выпускники Львовской политехники.

В Львовской политехнике появились плакаты с призывом уволить Фарион

В одном из корпусов Львовской политехники утром 7 ноября появились красноречивые плакаты относительно Ирины Фарион. От администрации университета требовали реакции на скандальные слова и призвали уволить преподавательницу.

В частности, в Львовской политехнике висели плакаты с надписями:

"Почему в "Политехнике" до сих пор работают осквернители чести украинских воинов?";

"Фарион – прочь из Политехники!";

"Почему руководство университета молчит, когда преподаватель попирает достоинство наших Героев?";

"Молчание – это знак согласия!" и тому подобное.

Что известно о скандале с Ириной Фарион: коротко