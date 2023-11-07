Так, в первом корпусе вуза на плакатах разместили вопросы, в частности, к руководству университета. Спрашивают, в частности, о том, почему профессор катедры украинского языка НУ "Львовская политехника" Ирина Фарион до сих пор там работает.
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Во Львовской политехнике после слов преподавательницы появились красноречивые плакаты
На плакатах разместить следующие надписи:
- Почему в "Политехнике" до сих пор работают порочники чести украинских воинов?
- Фарион – прочь из Политехники!
- Почему руководство университета молчит, когда преподаватель попирает достоинство наших Героев?
- Молчание – это знак согласия!
- тому подобное.
Во Львовской политехнике после слов преподавательницы появились красноречивые плакаты / скриншот
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Что известно о скандале с Фарион
- Экснардепка и языковед Ирина Фарион в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" после слов ведущей о том, что некоторые военные бригады "Азов" и 3-й отдельной штурмовой бригады общаются на русском языке, в частности в бою, заявила, что "категорически не принимает" этого.
- Также сказала, что "не может назвать их украинцами, если они не говорят по-украински.
- "Так пусть себя назовут "русскими". Почему они такие шальные? Они такие большие патриоты. Покажи свой патриотизм – выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко", – заявила экснардепка.
- Военные и общественные деятели резко отреагировали на такие слова Фарион.
- Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что правоохранители должны обратить внимание на деятельность Фарион.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в полицию, СБУ и Нацсовет по телевидению и радиовещанию через заявления языковеда.
- Известный блоггер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский попросил его не использовать свои таланты против интересов нашего государства.