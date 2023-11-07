Так, в первом корпусе вуза на плакатах разместили вопросы, в частности, к руководству университета. Спрашивают, в частности, о том, почему профессор катедры украинского языка НУ "Львовская политехника" Ирина Фарион до сих пор там работает.

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Во Львовской политехнике после слов преподавательницы появились красноречивые плакаты

На плакатах разместить следующие надписи:

Почему в "Политехнике" до сих пор работают порочники чести украинских воинов?

Фарион – прочь из Политехники!

Почему руководство университета молчит, когда преподаватель попирает достоинство наших Героев?

Молчание – это знак согласия!

тому подобное.



Во Львовской политехнике после слов преподавательницы появились красноречивые плакаты / скриншот

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Что известно о скандале с Фарион