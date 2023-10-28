Командир отделения 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша объяснил, что ему в свое время понравился аргумент парня из 3-й штурмовой бригады. Тогда военный обратился к гражданским.

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Почему для гражданских не работает аргумент "а военные говорят по-русски"

Мне понравилось, как парень из 3-й штурмовой бригады сказал: "Если вы русскоязычный и оправдываете то, что военные говорят по-русски, то чего вы не на фронте? Идите на фронт и говорите по-русски, здесь можно". Это прекрасный и остроумный ответ,

– заметил Вышебаба.

По его словам, следует понимать, что у украинских военных может не быть сил, вдохновение учить украинский, ведь это требует усилий.

"Поэтому, если у военного нет времени на эти усилия, то не надо его этим упрекать. А вы в гражданской жизни можете практиковаться с кассирами, с официантами, с незнакомцами...", – объяснил боец.

Он отметил, что обычно на язык переходят из коротких диалогов, а затем уже ведут сложные разговоры.

Павел Вышебаба обратился к гражданским, у которых есть время на усилия, с вопросом, зачем они оправдываются с помощью тех, кто не имеет времени тратить силы на обучение.

Павел Вышебаба объяснил, почему важно переходить на украинский

Павел Вышебаба родом из Краматьрска и в 2014 году их город одним из первых оккупировали россияне. Враги обращались к людям на российском языке.

Его оккупировали с обращением к местным: "Мы же с вами на одном языке говорим, мы одна страна".

– вспомнил Вышебаба.

В это время военный перешел на украинский язык. Он объясняет, что российский язык является языком прошлого, языком страны-террориста. Именно поэтому глупо учить своих детей языку мертвого государства.

Что касается военных, то он объяснил, что они, прежде всего, должны эффективно выполнять свои задачи. Если же им трудно говорить по-украински, то их никто за это не будет носом тыкать.