Существует ли слово "потеки" в украинском языке и что оно означает, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение Slovnyk.Me.

Что означает слово "потеки"?

Такое интересное, мягкое и необычное слово "потьоки" может казаться русским. Впрочем, оно существует в украинском языке, зафиксировано в словарях, хотя и имеет объяснение – разговорное. В основе этого слова, другое известное – "текти".

Словари дают два объяснения для этого слова:

"Потеки" – это струйка, небольшой поток жидкости. Например, потеки воды на скале после волны или потеки пота на лице человека: "Пот катился с их потеками и, помочив черную пыль, пописал их лица длинными полосками" (Иван Нечуй-Левицкий). Второе значение, "потеки" – след от жидкости, которая текла по поверхности. Это могут быть полосы от дождя на стене, пятна от краски или грязи, что стекали вниз и уже высохли. "Некачественно покрасили стены – остались потеки".

В быту: мы часто сталкиваемся с потеками – на стенах после дождя, на окнах после конденсата (еще говорят – "окна плачут"), на одежде от пота.

В технике и искусстве: потеки краски или лака – это дефект покрытия, который надо избегать.

В литературе: слово добавляет образности, передает ощущение движения и следа жидкости, усталости или небрежности.

Поэтому слово "потьоки" является правильным украинским словом, хоть и разговорным по стилистике.

Интересно, что "потьоки" перекликаются с другими словами с корнем "-тік", "-ток" – потік, витік, протік, протока и другие.

Если вы не слышали этого слова раньше, то оно синоним к таким словам, обозначающим следы жидкости на поверхности:

розводи

смуги

сліди

підтікання

краплини.

- Потеки краски на стене → "полосы", "разводы".

- Потеки слез на лице → "следы", "капли".

- Потеки ржавчины на металле → "пятна", "наслоения".

Это слово живет в языке и активно используется как в художественных текстах, так и в технических описаниях.

