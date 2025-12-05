Что означает слово "накладанец", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения преподавателя украинского Ярославы Кривенко.
Что стоит называть по-украински "накладанець"?
Горячий чай или кофе и кусочек хлеба с маслом, сыром или колбасой, или даже вареньем, частый завтрак для многих украинцев. Такую композицию из хлеба, намазки и вкусностей мы знаем под названием бутерброд, бутерброд или сэндвич. И мы так привыкли к этим словам, что уже не обращаем внимания, что они "чужаки".
Слово "бутерброд" пришло к нам из немецкого: Butterbrot – "хлеб с маслом".
Слово "канапе" уже французского происхождения – canapé, буквально – диван.
А "сэндвич" – имеет английское происхождение – sandwich: мясо между двумя кусками хлеба.
Все эти слова присутствуют в словарях и считаются нормативными. Но есть и свое слово – "накладанець".
"Накладанець" – это старинное украинское слово для обозначения бутерброда. Оно буквально обозначает – кусок хлеба, на который что-то наложено. Слово имеет древнее происхождение и его активно популяризируют в литературе.
- На столі красувалися курячі фрикасе, теляча душенина, бараняча печеня .. та велика таця з накладанцями. (Юрій Винничук).
- На ранок ми зустрічаємося до сніданку. Трав'яний чай, завивані накладанці з лавашу і сиру, свіжі овочі. (Любко Дереш).
Хотя "накладанец" является более колоритным и исконно украинским словом, в повседневной речи чаще употребляют заимствованные "бутерброд" или "сэндвич".
А пользователи ресурса "Словотвір" вспомнили еще несколько вариантов и даже создали свои.
перекусник – "Перекусники бывают накладные, переводные или помещены в булке" (Зиновия Терлецкая "Украинские блюда").
перекусень;
ма́занка – кусок хлеба намазанный маслом, бутерброд действующее украинское слово, зафиксировано в Словаре украинского языка 1909 года под редакцией Бориса Гринченко еще до советской эпохи. (
мазанець,
потапци – казацкие бутерброды из обжаренного черного ржаного хлеба и кусочков жареного сала, закуска к водке. Можно еще посыпать измельченным чесноком и нарезанными петрушкой и укропом. Это блюдо вспоминает Иван Котляревский в своей "Энеиде".
"І вас подавимо, як мух;
Чого прийшли ви, голодранці?
Лигать латинськії потапці?
Пождіть, – ваш витісним ми дух!".
нахліб/нахлібник
похлібець.
Время возвращать свое! А потому "накладанець" и литературное, и разговорное слово. А скоро получат распространение и другие варианты.
- "На сніданок я зробив накладанець із сиром".
- "Діти полюбляють мазанку з варенням".
- "У дорогу взяли кілька накладанців".
Итак, бутерброд на украинском – это накладанець, а остальные названия – стилистические вариации, которые обогащают языковую палитру.