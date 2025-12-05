Що означає слово "накладанець", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення викладача української Ярослави Кривенко.

Що варто називати українською "накладанець"?

Гарячий чай чи кава та шматочок хліба з маслом, сиром чи ковбасою, чи навіть варенням, частий сніданок для багатьох українців. Таку композицію з хліба, намазки та смаколиків ми знаємо під назвою бутерброд, канапка чи сендвіч. І ми так звикли до цих слів, що уже не звертаємо уваги, що вони "чужинці".

Слово "бутерброд" прийшло до нас із німецької: Butterbrot – "хліб з маслом".

Слово "канапе" уже французького походження – canapé, буквально – диван.

А "сендвіч" – має англійське походження – sandwich: м'ясо між двома шматками хліба.

Усі ці слова присутні в словниках та вважаються нормативними. Але маємо і своє слово – накладанець.

Накладанець – це старовинне українське слово для бутерброда, яке позначає шматок хліба, на який щось накладено. Слово має давнє походження і його активно популяризують в літературі.

На столі красувалися курячі фрикасе, теляча душенина, бараняча печеня .. та велика таця з накладанцями. (Юрій Винничук).

На ранок ми зустрічаємося до сніданку. Трав'яний чай, завивані накладанці з лавашу і сиру, свіжі овочі. (Любко Дереш).

Хоча "накладанець" є більш колоритним і питомо українським словом, у повсякденному мовленні частіше вживають запозичені "бутерброд" або "сендвіч".

А користувачі ресурсу "Словотвір" пригадали ще кілька варіантів та навіть створили свої.

перекусник – "Перекусники бувають накладні, перекладні або вміщені в булці" (Зиновія Терлецька "Українські страви"). перекусень; ма́занка – шматок хліба намазаний маслом, бутерброд чинне українське слово, зафіксоване у Словнику української мови 1909 року за редакцією Бориса Грінченка ще до радянської епохи. ( мазанець, потапці – козацькі бутерброди з обсмаженого чорного житнього хліба та шматочків смаженого сала, закуска до горілки. Можна ще посипати подрібненим часником та нарізаними петрушкою і кропом. Цю страву згадує Іван котляревський в своїй "Енеїді". "І вас подавимо, як мух;

Чого прийшли ви, голодранці?

Лигать латинськії потапці?

Пождіть, – ваш витісним ми дух!". нахліб / нахлібець похлібець. Час повертати своє! А тому "накладанець" і літературне, і розмовне слово. А скоро набудуть поширення й інші варіанти.

"На сніданок я зробив накладанець із сиром".

"Діти полюбляють мазанку з варенням".

"У дорогу взяли кілька накладанців".

Отже, бутерброд українською – це накладанець, а решта назв – стилістичні варіації, поки що, які збагачують мовну палітру.